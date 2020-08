Moby divulga remix produzido por Vintage Culture e mostra destruição da Amazônia em novo clipe

PUBLICIDADE

O icônico artista, produtor e ativista Moby divulgou hoje o remix assinado pelo brasileiro Vintage Culture para “My Only Love“, faixa de seu novo álbum All Visible Objects, que ganhou videoclipe animado no início do mês produzido pelo estúdio Zombie.

O vídeo narra a separação comovente de uma onça-pintada e seu filhote diante do desmatamento desenfreado na Amazônia. Assista:

Na mensagem por trás do vídeo, Moby diz: “Parece que somos confrontados com novas catástrofes quase que diariamente, mas enquanto lidamos com esses horrores, a emergência climática fica cada vez pior. E sem as florestas tropicais, nosso planeta se tornará rapidamente um deserto devastador e inabitável. O objetivo deste vídeo é lembrar as pessoas dos horrores da emergência climática e que 90% do desmatamento das florestas tropicais é resultado da produção de carne e laticínios.”