Milton Nascimento e Criolo lançam “Cais”, segunda faixa de projeto “Existe Amor”

Dando seguimento ao lançamento do projeto “Existe Amor” hoje, 01 de maio, Milton Nascimento e Criolo lançam a segunda faixa do trabalho, uma profunda e delicada interpretação de “Cais”, novamente acompanhados do ilustre pianista recifense Amaro Freitas.

Assim como a versão de “Não Existe Amor em SP”, lançada semana passada, “Cais” também ganha clipe dirigido por Denis Cisma (diretor do clipe de “Boca de Lobo”, indicado ao Grammy Latino 2019) e Beto Macedo.

Essa é a primeira vez que “Cais” ganha clipe, após meio século de sua composição e lançamento. O vídeo traz novas imagens que documentam o encontro do trio em estúdio, entre os dias 4 e 5 de março. Criolo, Milton e Amaro são registrados falando sobre a mágica desse encontro e cada um destaca a importância do outro em sua trajetória.

O registro dos músicos todo em P&B e é intercalado por imagens profundas de natureza, especialmente marítimas. Criolo, que havia cantado “Cais” com Milton ao piano na TV ano passado, interpreta novamente a canção de forma profunda.

Existe Amor

Através de um dueto tão delicado quanto a condição humana destes tempos de crise humanitária, Milton Nascimento e Criolo se unem e clamam por ajuda àqueles que mais necessitam em seu novo projeto. “Existe Amor” é ao mesmo tempo um EP com quatro faixas como também uma campanha de um fundo solidário para a população em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia do COVID-19.

O projeto, com direção musical de Daniel Ganjaman, foi lançado no dia 24 de abril com o primeiro single, uma releitura da faixa “Não Existe Amor em SP” (ouça aqui) com uma profunda e delicada interpretação, na qual Milton e Criolo são acompanhados do ilustre pianista recifense Amaro Freitas, que cuida tanto do arranjo da música, assim como os do 2o single do projeto, “Cais”, lançado hoje.

Para chamar a atenção da sociedade aos mais de 40 milhões de brasileiros que não tem casa ou vivem em condições precárias, o lançamento da campanha ocorreu nas ruas: o clipe de “Não Existe Amor em SP” foi projetado em primeira mão nas empenas dos edifícios de São Paulo, como um incentivo ao movimento de ressignificar o seu título em função do momento atual.

As doações podem ser feitas no existeamor.com/doe através da plataforma de crowdfunding administrada pela Benfeitoria. O fundo é gerenciado pela SITAWI, que repassará os recursos para organizações como É de Lei, SP Invisível, Arsenal da Esperança, entre outras. A realização é uma parceria da agência AKQA, que também criou a campanha, e do Coala.Lab (núcleo de música e projetos do Coala Festival) com a Nascimento Música e a Oloko Records, gravadoras de Milton e Criolo.

“Esse projeto pra mim é como um sonho. Depois de tantas coisas maravilhosas que eu vivi nestes mais de cinquenta anos de carreira, nunca pensei que fosse ter o privilégio de participar de algo tão intenso como este. A união entre Criolo, Arthur Verocai, Amaro Freitas, Daniel Ganjaman e eu, foi uma das experiências musicais mais profundas que eu já tive. Tenho uma admiração gigante por cada um deles, e a nossa ligação através da música é uma força ancestral, mística e, sem dúvida nenhuma, divina. Disso, eu tenho certeza, e este encontro não foi à toa. E é com um sentimento de muita emoção que nós agora compartilhamos essa história com vocês”, afirma Milton sobre o projeto.

Já Criolo destaca a importância do encontro como motivador de transformações sociais: “Mais uma vez, a arte se apresenta como instrumento de humanização e sensibilidade em um momento de crise. É a exaltação da importância das questões humanitárias, já que nos extremos e em todas as favelas do Brasil, o estado de calamidade pública existe durante o ano todo. E o que fica de lição deste momento é que nós temos sim força para transformar tudo em algo bom, em algo melhor. Passaremos por isso e estaremos mais atentos ao tanto de necessidade que os lugares mais frágeis da sociedade brasileira tem passado. Que possamos nos unir e não esquecer dessa dura passagem de nossas vidas, que possamos tornar isso energia de solidariedade e de construção de um mundo menos desigual. Só o amor, através da compreensão, compaixão e trabalho, pode oferecer essa mudança. E a arte é ferramenta fundamental deste processo”, diz ele.