Michel Teló apresenta live “Bem Sertanejo” em homenagem ao dia das mães

O quadro “Bem Sertanejo”, criado por Michel Teló, foi um sucesso no Fantástico. E agora, o cantor vai levar a série para uma live em seu canal no Youtube. O show, transmitido diretamente da sua casa, será domingo, dia 10 de maio, às 13h, e homenageará todas as mães.

Além disso, como o projeto conta a história da música sertaneja, haverá participação, em vídeo, de alguns artistas do gênero. “A ideia é fazer alguns resgastes igual ao formato que temos no quadro do Fantástico, contar histórias, causos, cantar sucessos e modões que a turma toda gosta, e ajudar aos que precisam de doações”, conta Michel. A live terá arrecadação em prol do projeto Fome de Música – https://www.fomedemusica.com.

O cantor convocou também seus fãs, em seu Instagram, a escolherem algumas músicas que queiram ouvir e homenagear as mães. Além disso, algumas mães de fãs poderão estar ao vivo durante a transmissão, por meio de uma ferramenta de conferência. Michel também usou sua rede social para divulgar vídeos chamando para a live, que conta com a participação especial da esposa Thais Fersoza e dos filhos Teodoro e Melinda.