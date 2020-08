Micareta Salvador aguarda definição do carnaval para anunciar nova data

PUBLICIDADE

O Grupo San Sebastian informa ao público que a indefinição quanto à data de realização da Micareta Salvador 2021, que aconteceria este ano em outubro, se dá em função da provável mudança da data do Carnaval, que deve ser anunciada nos próximos dias pela Prefeitura Municipal de Salvador.

“Entendemos a ansiedade do público, que gosta de se programar com antecedência, principalmente considerando que a Micareta Salvador se tornou um evento nacional, com pessoas vindas de todo o País, inclusive de fora do Brasil. Queremos estabelecer um distanciamento entre as datas, para que o público se organize e possa curtir os dois eventos em 2021”, explica André Gagliano, um dos sócios do grupo.

O Grupo San Sebastian já havia anunciado, em abril, o adiamento do San Island Weekend, em Jericoacoara (CE). O evento não aconteceu em 2020 e foi confirmado para o período de 21 a 23 de maio de 2021 com a mesma grade de atrações, com artistas nacionais e internacionais, como Ivete Sangalo, Alinne Rosa e DJs da França, Espanha e Israel.