Mês da visibilidade para a Síndrome de Down tem programação especial no DF Plaza

O dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down, uma data proposta para promover a visibilidade da síndrome e seus portadores. Para o mês de março, o DF Plaza Shopping recebe uma programação diversificada no Mês da Inclusão, com arte, música e entretenimento para as crianças.

Corredores do Térreo do mall recebem a exposição fotográfica Clicando por Aí: um olhar especial para a natureza, com material produzido por 11 jovens portadores da Síndrome de Down, com idades de 13 até 30 anos. Esses participantes foram reunidos pela equipe do blog Diário da Inclusão Social e, orientados pela fotógrafa Gi Salles, desenvolveram o projeto em que exercitam seu olhar apurado e sua percepção fotográfica em paisagens de Brasília, de construções e da natureza do Cerrado.

A exposição com 55 fotografias estará em cartaz no DF Plaza de 13 de março a 13 de abril. “A iniciativa também é uma conscientização da sociedade: queremos mostrar para os visitantes que as pessoas com síndrome de Down, quando bem estimuladas e encaminhadas, produzem coisas lindas. O nosso material é o fruto da visão de uma fotógrafa profissional e muitos amadores voltados para a questão da inclusão e do empoderamento desses jovens”, explica Lourdes Lima, uma das coordenadoras da exposição.

A narradora de histórias e educadora Nyedja Gennari promove duas datas inclusivas no mês de março, onde conta histórias para as crianças, com figurinos, adereços e cenários lúdicos. As histórias trazem temáticas importantes para as causas da Síndrome de Down e do Autismo, este último com seu dia fixado em 2 de abril. No dia 14 de março, o foco da narração é para o Down. A narradora explica um pouco sobre a síndrome e conta a história da A Nova Vizinha, baseada na história da Lia, uma das fotógrafas da exposição, além de outros contos sobre inclusão e diferenças. No dia 28 de março, a escritora lança o livro “O mundo Azul de Samuel”, um conto onde o Samuel, um menino autista.

No dia 21 de março, o shopping promove edição do Laboratório Criativo com oficina de pintura em tela. Os pequenos podem exercitar sua criatividade com cores e formas, orientados pela equipe da Hora do Agito. As atividades são realizadas quinzenalmente aos sábados, das 15h às 17h, na Praça Central do mall, com inscrições gratuitas e vagas limitadas.

O Dia Internacional da Síndrome de Down é uma data proposta pela organização intercontinental Down Syndrome International para o dia 21 de março, porque esta data se escreve como 21/3 (ou 3-21), o que faz alusão ao cromossomo 21, causador da síndrome. A data foi estipulada a partir de 2006.

