‘Menos é Mais’ assina contrato com escritório que empresaria Dilsinho e Mumuzinho

A maior revelação do pagode deste ano tem nome: Menos é Mais. O que começou como um hobby há 4 anos atrás, agora já virou coisa séria e Gustavo Goes, Jorge Farias, Duzão, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga formam o grupo que está conquistando cada vez mais espaço no cenário musical nacional. No dia de hoje, 27 de agosto, mais duas conquistas vão ficar registradas na carreira dos músicos brasilienses: Menos é Mais assinou contrato de gerenciamento de carreira com o escritório GH Music, responsável pelas carreiras de artistas como Dilsinho e Mumuzinho, outros dois grandes nomes do pagode na atualidade. E, também, passam a integrar o casting estrelado de artistas da gravadora Som Livre.

Segundo Gustavo Goes “Estamos muito felizes com esse momento e com tudo o que estamos começando a colher, batalhamos muito por isso. Inclusive, uma de nossas músicas inéditas que mais nos emociona chama-se ‘A Voz do Povo’ e ela fala desse sonho de ser bem-sucedido na música “ Olha essa aqui foi escrita pra você, todo esse rabisco um dia vamos ver, num domingo em frente à TV. Na voz do povo todos vão cantando “.

Jorge Farias completa as palavras do parceiro: “Estar ao lado de uma empresa que vai sonhar junto com a gente é importantíssimo pra nossa caminhada. Conquistamos muitos sonhos como grupo independente e, hoje, esperamos encarar novos desafios em equipe. Muita gratidão!”.

A assinatura dos contratos aconteceu no início da noite de hoje, 27 de agosto, na sede do escritório no Rio de Janeiro/RJ, na presença dos integrantes do grupo, dos empresários Andriws Moraes, Igor Faria e Tuka Carvalho; do cantor Dilsinho e seu produtor musical Bruno Cardoso, também vocalista do Sorriso Maroto. A partir de agora, a carreira do grupo Menos é Mais será gerenciada por grandes nomes e, com certeza, está em ótimas mãos.

Dilsinho fez questão de elogiar e falar sobre a chegada do grupo ao escritório “É uma alegria muito grande ter o Menos é Mais fazendo parte do casting da GH Music, um escritório que fez a diferença na minha carreira e com certeza irá fazer na deles também. Os caras são incríveis, tem uma energia muito boa, espero logo poder gravar algo com eles”.

Menos é Mais tem números impressionantes em tão pouco tempo de carreira: um milhão de seguidores nas redes sociais; mais de três milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais; seu canal do Youtube já ultrapassou a marca de 1,7 milhões de inscritos e 262 milhões de visualizações em apenas 9 meses. Suas músicas figuram em inúmeras playlists e estão embalando a trilha sonora de milhares de pessoas.

Quando dizem que menos é sempre mais, no caso deste grupo brasiliense, nada mais faz tanto sentido. Tudo começou como uma brincadeira e, hoje, conquistam seu espaço no mercado fonográfico.