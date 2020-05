Melim lança a primeira parte do álbum “Eu feat. Você”

PUBLICIDADE 

Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/EuFeatVoce

O propósito de transmitir positividade, paz, amor, e energia boa é nítido, nesse segundo álbum da banda Melim. Os irmãos, que foram abraçados por milhões de pessoas depois do sucesso do primeiro trabalho, fizeram uma imersão autoral em busca de novas inspirações e experiências. A banda partiu para Los Angeles (EUA), em direção ao Capitol Records Studios. Situado no coração de Hollywood, é considerado um dos melhores e mais lendários estúdios do mundo. Por lá, já passaram grandes nomes como Frank Sinatra, Beatles, Queen, Coldplay, Nat King Cole, Katy Perry, entre outros.

Gabi, Rodrigo e Diogo contaram que valeu a pena o retiro musical. “Produzir no Capitol diz muito sobre o poder da música e onde ela nos leva. É um estúdio que tem muita história. Ver nossas composições tomando vida ali é algo que marca nossa vida”, conta Gabi.

O material inédito do trio, sob a produção musical de Lelê e Bruno, da Us3 e Malibu, foi dividido em duas partes. A primeira parte, intitulada “Eu Feat. Você”, contém oito canções que apresentam evolução e amadurecimento na competência sonora do trio de Niterói e tem data de lançamento confirmada para o dia 15 de maio. A segunda parte do álbum será lançada no segundo semestre. Para esse feito, contaram com a energia boa e talento dos arranjadores, Castilhol (teclados), Juliano Moreira, Guilherme Schwab, e os músicos Felipe Melanio (nos violões e guitarras), Vini Melanio (no baixo), Rennan Martins (na bateria), um talentoso trio de metais e Arthur Luna, na mixagem.

Trouxeram também na bagagem um documentário da viagem de tudo o que viveram por lá, gravações, dia a dia e brincadeiras, um videoclipe da canção que deu nome ao álbum “Eu Feat. Você” e mais 13 web clipes para somar ao hit “Gelo”, faixa anteriormente lançada como single, que também foi incluída nesse novo trabalho.

“O troféu da minha canção preferida dessa primeira parte vai pra “Eu Feat. Você”, sou pirado nela. Hum, sou pirado em todas na verdade, cada uma é especial do seu jeito. Já as ouvi umas trezentas vezes e agora estou louco pra saber o que vai acontecer quando a galera escutá-las”, diz Diogo.

“Confesso que tive receio de não chegarmos no resultado que esperávamos, mas fui surpreendida com a conexão que todas as músicas tiveram. Tem composições de nós três, de um de nós em parceria, está bem diverso e bonito. Esse álbum traz uma musicalidade mais madura que o primeiro, tem muita conexão com o nosso momento de agora e mantém a nossa essência positiva, de falar de coisas boas e amor”, completa Gabi.

“’Eu Feat. Você’, ‘Relax’, ‘Cabelo de anjo’, ‘Cantando eu vou’, ‘Quem me viu’, ‘Menina de rua’ e ‘Pega a visão’ são as nossas novas filhas, que o mundo vai conhecer. É diferente de tudo o que já fizemos e tem tudo a ver com o pop good vibes urbano que estamos apresentando”, acrescenta Rodrigo.

O single “Eu. Feat Você” é um cartão de visitas primoroso. Na levada pop suingada e moderna, que a Melim executa com maestria, as vozes e arranjos traçam o caminho de evolução com bom gosto e cuidado. A banda abraça o pop/reggae na faixa seguinte, onde apresenta Rael, o primeiro dos três convidados dessa primeira parte. O vocal do rapper em “Relax” traz dose de música urbana na medida para mais uma pitada do grupo em que “a positividade reinou”, como narra a letra.

O acerto na escolha das participações para as faixas fica escancarado na seguinte, “Cabelo de Anjo”, que passeia entre o pop romântico oitentista de Lulu Santos (o convidado) e a própria mistura iluminada do trio, embalada em piano e violão.

Já “Menina de Rua” tem a mistura refrescante de harmonia de riff de violão e vocal a desaguar em MPB alegre, que acelera e empolga ainda mais da metade para frente. O violão é o fio condutor em “Quem me Viu”, junto com a mensagem de superação e otimismo, se destacam os arranjos vocais suaves a fazerem cama para a alternância dos mesmos em balada reggaeira. “Pega a Visão” é MPB-Pop-Indie contemporânea, liderada incrivelmente por Gabi. A porta é aberta então ao terceiro convidado, Saulo, que ajuda a embalar o reggae good vibes em fórmula original Melim de “Cantando Eu Vou”.

“Convidamos artistas que admiramos pra participarem, pessoas que, além de talentosas, são muitos especiais e somaram muito com sua musicalidade e positividade” diz Rodrigo.

“Ficou exatamente do jeito que a gente queria, um pouco mais pop do que o primeiro álbum, com bastantes detalhes vocais e melismas, mas ainda mantendo a referência do violão ou instrumento orgânico como guia principal da música”, afirma Diogo.

O ponto fora da curva foi ter sido concluído exatamente quando a pandemia do coronavírus chegava aos Estados Unidos. “É um momento diferente pro mundo, e isso mexe não só com o nosso emocional, mas também com a indústria da música toda. Tivemos que nos adaptar, cancelar nossa turnê e focar no lançamento digital. Nossas músicas falam de positividade, amor, energia, e espero que esse disco, de alguma forma, consiga nutrir um sentimento bom de paz e felicidade pra quem ouvir”, diz Gabi.

Quando se chega na oitava e última faixa, da vontade de escutar tudo de novo, é a tal química secreta do trio, traduzida em quase 5 milhões de inscritos no canal da banda no YouTube, nas 4 milhões de pessoas que os buscam mensalmente no Spotify ou nas marcas como a de 320 milhões de views do primeiro single do grupo, “Meu Abrigo”. A Melim mostra que veio pra ficar, pra inovar, alegrar e inspirar as pessoas com o novo álbum “Eu Feat. Você”.

