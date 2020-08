Megan Fox diz ter gravado filme infectada por parasita

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Megan Fox, 34, gravou doente o seu novo filme, “Rogue”, que estreia nos serviços de streaming americanos no dia 28 de agosto. A atriz afirmou que pegou uma infecção intestinal durante as gravações do longa de ação, gravado na África.

Em entrevista ao jornal norte-americano Daily News, Fox contou que as dores de barriga e os enjoos começaram poucos dias antes de embarcar para o continente. “Estava tão enjoada… parecia um fantasma dentro do avião durante minha jornada de 50 horas até a nossa locação”, contou.

A atriz que se tornou conhecida após participar da franquia de “Transformers”, disse que o clima quente do continente também não ajudou sua situação. “No fim do dia, eu pensava: ‘Ok, estava certa sobre esse filme, tem algo sobre essa experiência que está me desafiando de uma forma que me forçará a crescer e me tornar uma pessoa melhor.”

Megan Fox também afirmou que de alguma maneira sentia que “Rogue” seria um divisor de águas na sua vida. “Eu não sabia por quê, tinha certeza que precisava fazer esse projeto.” O filme ainda não tem previsão de estreia no Brasil.

Recentemente Fox terminou seu casamento com Brian Austin Green, e assumiu um namoro com o rapper Machine Gun Kelly. Os dois se conheceram no set de gravações do filme “Midnight in the Switchgrass”, interrompido por causa da pandemia do novo coronavírus.

A atriz também participou do videoclipe da música do rapper “Bloody Valentine”, lançado em maio. Na ocasião Megan Fox faz par romântico com o cantor.

As informações são da FolhaPress

