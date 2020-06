MC Matias lança “Coração Acelerado (Mulherão)”

PUBLICIDADE

Mais uma música do projeto “O Brega Funk Vai Dominar o Mundo” foi disponibilizada. O público pode conferir o resultado do clipe da música “Coração Acelerado (Mulherão)” que ganha corpo na voz de MC Matias. Com uma batida contagiante, a canção é de autoria própria do MC.

Uma das promessas do Brega Funk, MC Matias iniciou a carreira em 2018 e, de cara, emplacou um single que ajudou a dar visibilidade paras as canções “Socadão” e “Joga Na Minha Cara”, que contou com a participação de Mc Leozin.

Essa será a segunda música do projeto “O Brega Funk Vai Dominar o Mundo”, fruto da parceria entre as gravadoras Gufo Records e Sony Music. A iniciativa do projeto é reunir artistas diversos, que têm como base de estilo musical o Brega Funk. Nesta primeira fase, “O Brega Funk Vai Dominar o Mundo” irá abordar os artistas de Pernambuco/Recife, mas posteriormente o projeto se estenderá para outras praças do país, tornando-se itinerante por todo o Brasil.