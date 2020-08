Mayra Cardi diz que perdoou Arthur Aguiar e pede desculpas a ele por ‘duras palavras’

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Após meses de muitos desabafos e trocas de farpas, as coisas parecem estar mais calmas entre o casal Mayra Cardi, 36, e Arthur Aguiar, 31. Após especulações de que eles teriam reatado o casamento, a empresária e influenciadora fitness afirmou, em suas redes sociais, que eles não estão juntos, mas que ela já o perdoou.

“Não, eu e o Arthur não voltamos, ele é e sempre será pai da Sophia, eu continuo e continuarei não aprovando absolutamente nada do que ele fez comigo como homem. Eu já falei tudo o que eu precisava falar, tudo o que eu achava, pensava , devia e não devia também”, disse ela em seu perfil no Instagram, após os boatos.

“O pedido dele de perdão apesar de tardio finalmente chegou, e só ele pode acalmar toda minha dor para que eu pudesse seguir e deixar seguir. Pronto, está perdoado, e mais que ele estar perdoado eu me perdoo por ter permitido ou entregado tanto assim minha vida nas mãos de qualquer um que não fosse eu mesma.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mayra ainda pediu perdão ao ex “por tê-lo magoado com palavras duras” e desejou felicidades a ele. “Estarei torcendo para sua felicidade sempre e aplaudindo a cada vitória e aprendizado. Te amo e te amarei para sempre mas bem longe do meu coração”, finalizou a influenciadora, que disse ter se curado sozinha através da fala.

O ator respondeu ao post de Mayra pedindo perdão “por todas as minhas atitudes incabíveis e injustificáveis que cometi ao longo desse tempo.” Ele afirmou que se envergonha e se arrepende de tudo que fez, e completou dizendo que: “a gente só dá valor quando a gente perde”.

O entendimento do casal foi comemorado por alguns seguidores, mas também criticado por outros. No Twitter, muitas pessoas criaram memes chamando de palhaço quem havia tomado as dores da influenciadora. Outros ainda recordaram que eles têm uma filha juntos e seriam melhor se entenderem mesmo.

Mayra, que anunciou a separação do ator no início de maio, revelou, semanas depois, que sofria um relacionamento abusivo e tóxico, além de ter sido traída por ele mais de 50 vezes. Desde então, foras várias as ocasiões em que Mayra e Arthur usaram as redes sociais para falar do casamento de cerca de três anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Arthur chegou a admitir a traição em um vídeo postado em suas redes sociais, mas rechaçou a ideia de que era abusivo no relacionamento com Mayra. Ele chegou inclusive a recorrer à Justiça, e conseguiu, no início deste mês, uma ordem judicial proibindo a ex-mulher de citar seu nome em seus posts.

As informações são da FolhaPress