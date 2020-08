Mayara Dourado lança seu primeiro trabalho

Mayara Dourado foi destaque nos principais programas de cantores da televisão brasileira, dentre eles, o quadro “Mulheres que brilham” no programa Raul Gil. Conhecida como “Marisa Monte do Cerrado”, lança seu primeiro EP, flertando com a MPB, em uma atmosfera quase New Age, desenhada por instrumentos acústicos e elementos eletrônicos, criando um som pop extremamente contemporâneo. As letras tratam da realidade que vivemos nesse momento, abordando a pandemia da Covid-19 com approach otimista e poético