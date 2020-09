Mary Mesk representa as mulheres da cena eletrônica brasileira na edição online do Burning Man MultiVerse 2020

PUBLICIDADE

Com a nova realidade de pandemia e isolamento social imposta, o famoso festival norte-americano, Burning Man, resolveu organizar uma edição online durante as mesmas datas nas quais ocorreria a edição de 2020. Com o tema MultiVerse, o festival promete uma experiência diferenciada. O Favela Camp, um dos acampamentos do projeto, fará uma transmissão online com diversos artistas, dentre eles Mary Mesk, que fará um set especial dentro da programação do festival e será transmitido no dia 04/09, às 21hs.

Além do set autoral de Mary Mesk, prezando pela autenticidade e propósito do projeto Burning Man, o Favela Camp apresenta Blond:ish na quinta, dia 03/09, o turco Cuneyt Ozturk no sábado, dia 05/09 e o alemão Gutto Serta no domingo, dia 06/09. Estar no line-up do Burning Man não é para qualquer DJ, o que mostra o peso e responsabilidade para essa artista brasileira. “É incrível poder participar desse encontro artístico que tanto admiro. Tive a oportunidade de vivenciar o Burning Man duas vezes e é realmente algo inexplicável o que acontece por lá…. Estou muito feliz em poder me apresentar a movimento tão único e que me identifico tanto”, explica Mary.

Representatividade sempre foi uma das bandeiras da talentosa DJ e produtora, que acredita que o espaço das mulheres na cena de música eletrônica ainda é muito pequeno perto da capacidade das mesmas. Esse convite especial mostra exatamente isso. “A oportunidade surgiu através do convite dos meus amigos Gabi e Marinho, que juntos representam o ‘Favela Camp’, um dos campings oficiais do festival. Com esse set exclusivo, eu quis transmitir um pouco da ‘mise en scène’ que representa o Burning Man para mim. Fiz com muito carinho, amor e gratidão pelo movimento, e espero que vocês curtam”, adiciona a artista.

O Burning Man MultiVerse 2020 promete entrar para a história, mesmo à distância. Não perca a super apresentação de Mary Mesk, representando as mulheres brasileiras. Será garantia de música eletrônica de qualidade, dentro da vibe do festival. Prepare-se para teletransportar-se para outro universo e surpreenda-se com as produções únicas e poderosas da artista, assim como ela!