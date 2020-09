MARVEL RUN 2020 – Edição Viúva Negra será a primeira corrida virtual da Marvel América Latina

PUBLICIDADE

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil com uma grande novidade: este ano a corrida será virtual e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme Viúva Negra, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual de Marvel da América Latina e acontecerá no Brasil entre 22 de novembro e 12 de dezembro. O evento para fãs e atletas conta com duas opções de distâncias: 5 km ou 10 km de corrida, nos quais o público é convidado a utilizar a fantasias ou acessórios de sua heroína ou herói favorito. As inscrições abriram no dia 1º de setembro e podem ser realizadas até 30 de novembro.

O público poderá se inscrever diretamente no site do evento ou da ativo.com. Ao se inscreverem no site, os participantes poderão optar pelo kit Marvel (medalha e número de peito) ou Marvel VIP (camiseta, medalha e número de peito). Dentro do kit, será possível encontrar a medalha em um envelope com um aviso para abrir só depois de cumprir a prova. Os participantes também podem cobrir a prova nas redes sociais com as hashtags #MarvelRun e #CorridaVirtualViúvaNegra.

Diferente das corridas convencionais, a Marvel Run – Corrida Virutal – Edição Viúva Negra não contará com um vencedor, convidando o público que irá participar desta experiência a quebrar seus próprios recordes. Os participantes poderão escolher a data, horário e local de sua preferência para participar, obedecendo às medidas preventivas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em relação ao Coronavírus (COVID-19) e as decisões tomadas pelo governo local. A distância escolhida pode ser realizada no período de vigência da corrida, de 22 de novembro a 12 de dezembro. Para comprovar seu tempo e quilometragem é necessário subir fotos da esteira, do seu aplicativo de corrida ou smartwatch diretamente no site do evento. Ao final da corrida, um ranking estará disponível com a performance dos participantes de todo o Brasil.

A Edição Viúva Negra da Marvel Run espera contar com um grande número de participantes, e tem como objetivo incentivar o público a cultivarem hábitos saudáveis por meio da prática de esportes. O evento pretende mobilizar fãs, corredores e até mesmo quem está começando uma atividade física para superar seus próprios desafios nessa corrida temática. Com a proposta de associar o esporte ao lazer e de levar entretenimento e a experiência Disney aos participantes, neste ano, o evento conta com a Norte Marketing Esportivo, maior empresa do ramo na América Latina, como licenciada e organizadora.

Os valores são:

R$ 69 – Kit Marvel com medalha e número de peito

R$ 99 – Kit Marvel VIP com camiseta, medalha e número de peito

Os pagamentos podem ser efetuados via cartão de crédito ou transferência bancária, na plataforma do Ativo.com.

Na compra dos kits será adicionado o valor de taxa de conveniência e frete.

Consultas e inscrições através do site: www.marvelrun.com.br ou https://www.ativo.com/

SERVIÇO:

MARVEL RUN 2020 – CORRIDA VIRUTAL – EDIÇÃO VIÚVA NEGRA

DATA: 22 de novembro a 12 de dezembro

CADASTRO DO TEMPO DE PROVA: www.marvelrun.com.br

#MarvelRun #CorridaVirtualViúvaNegra