Martinho da Vila lança vídeo da canção “Ser Mulher”, com versos narrados por Glória Maria

Em celebração à data de hoje, em que se comemora o Dia da Mulher, o cantor e compositor Martinho da Vila lança o vídeo da canção “Ser Mulher”, registrado durante o show comemorativo de seus 80 anos, em 2018, que virou um novo álbum lançado no último dia 12 – data em que o cantor comemorou 82 anos. A música tem versos narrados pela jornalista Glória Maria, que faz o papel do eu-lírico feminino do cantor.

“Eu escolhi a Glória Maria para participar da faixa´Ser Mulher´ porque ela é uma representante das mulheres negras e está bem enquadrada na poesia, que fala em adoção de crianças”, explica Martinho sobre o convite feito à jornalista.

“Ser Mulher” é o segundo vídeo liberado do registro ao vivo, fruto do concerto no Theatro Municipal em 2018. O primeiro conteúdo audiovisual divulgado foi a autointitulada “Bandeira Da Fé”. Com o conceito pop-clássico, o espetáculo reúne, através da música, o popular e o erudito.

Dirigido pelo produtor João Wlamir, a peça musical é dividida em dois atos. O primeiro termina com uma exibição da porta-bandeira e do mestre-sala da Unidos de Vila Isabel, dançando um frevo-samba, com a participação de Tunico da Vila. O segundo culmina com um inédito jongo sintonizado, apologia a Zumbi dos Palmares.

“A gravação deste DVD foi, e é o meu mais importante trabalho realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, só comparável ao Concerto Negro. A Sony Music colocou uma boa iluminação feita pelo Antônio Antunes e o Bruno Murtinho fez uma excelente capitação de imagem, tudo coordenado pelo Diretor teatral João Wlamir. A Orquestra Filarmônica do Rio, regida pelo Maestro Leonardo Bruno e a banda de músicos populares, dirigidos pelo violonista Gabriel de Aquino, são os grandes destaques”, conta o cantor sobre o projeto.

Martinho da Vila recebe o rapper Rappin Hood e a pianista Maíra Freitas. Quem o acompanha no palco são os músicos Gabriel de Aquino, Alaan Monteiro, João Rafael, Gabriel Policarpo e Bernardo Arias, além da Orquestra Filarmônica do Rio, sob a regência do Maestro Leonardo Bruno e abertura na voz de Gloria Maria.

O projeto, que conta com 15 faixas, terá os próximos vídeos divulgados nas próximas semanas.

Confira o cronograma de lançamento:

MARÇO

08: Lançamento “Ser Mulher” (Dia Internacional da Mulher)

11: Lançamento “Meu Off Rio”

12: Lançamento “Kizomba, Festa da Raça”

18: Lançamento “Depois Não Sei”

19: Lançamento “Fado das Perguntas”

25: Lançamento “A Tal Brisa da Manhã”

26: Lançamento “Todos Os Sentidos”

ABRIL

01: Lançamento “Não Digo Amém”

02: Lançamento “Escuta, Cavaquinho”

08: Lançamento “O Sonho Continua”

09: Lançamento “Zumbi dos Palmares, Zumbi”

15: Lançamento “Devagar Devagarinho”

16: Lançamento “Casa de Bamba”

22: Lançamento “Baixou na Avenida”

23: Lançamento “O Pequeno Burguês / Canta Canta Minha Gente”