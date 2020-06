Martinho da Vila faz Live neste domingo (14/07): “Batuque Na Cozinha”

Clássicos do samba e sucessos da carreira estarão na live inédita, que o cantor e compositor Martinho da Vila vai apresentar no domingo, dia 14, às 15h, com transmissão ao vivo pelo seu canal oficial do Youtube.

Não será exatamente um show, mas o cantor abre a intimidade da sua casa e nos convida a participar de um “Batuque na Cozinha”, que faz parte da série Roda de Samba Original. Com um papo divertido em que revela algumas curiosidades da história do samba e dos seus mais de 50 anos de carreira.

“Em 2015 fiz um show a convite do André Midani, onde me apresentei propositalmente só. Ao meu lado alguns pequenos instrumentos de percussão, agora levo para o Batuque na Cozinha garrafas, panelas, pratos e canto sucessos”.

Entre os destaques do repertório, está garantido o grande sucesso que dá nome à live, “Batuque na Cozinha”.

O sambista vai cantar clássicos como “Pelo Telefone”, primeiro samba gravado na história da música, “Menina Moça” onde Martinho surgiu para o grande público num festival de MPB em 1967, “Casa De Bamba”, “O Pequeno Burguês” e seus grandes sucessos. Entre eles, o hino mais atual e necessário para esse período de isolamento social: “Canta, Canta Minha Gente”.

