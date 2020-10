Marília Mendonça diz que término de famosos não é entretenimento

PUBLICIDADE

A cantora Marília Mendonça, 25, fez um desabafo em suas redes sociais na tarde desta terça-feira (20) sobre os boatos e especulações que têm surgido em torno do término de relacionamentos de alguns famosos. Ela, que rompeu recentemente com Murilo Huff, 25, afirmou que a vida dos artistas não é uma novela.

“Os sites agora deram para comemorar término das pessoas. Poxa, eu sei que não tem muita coisa para comemorar em 2020, mas chegar a esse ponto? Eu sei que é trabalho de vocês, mas é só um feedback de seguidora. A gente precisa ensinar e fazer nossa parte. A desgraça do outro não deve servir de entretenimento.”

Marília ainda continuou: “Por trás do meme que você criou existem vidas. Planos que não se concretizarão, anos de convivência, problemas de infinitas formas (…) Nós, influenciadores, temos condições de fazer nossa parte e não alimentar a ideia de que nossa vida é uma novela, que qualquer término precisa de uma história cabeluda”.

O desabado, que ganhou apoio dos seguidores da cantora, acontece após uma série de rompimentos entre famosos. O mais recente foi o do cantor Luan Santana, 29, e da influenciadora Jade Magalhães, 28, que confirmaram nesta segunda (19) o término de 12 anos de relacionamento. Giulia Be, 21, foi apontada como pivô.

Um dos términos mais polêmicos, ocorridos nas últimas semanas, foi o do cantor Gusttavo Lima, 31, e sua mulher, a influenciadora Andressa Suita, 32. Segundo ela, a separação pegou ela de surpresa, com um pedido do sertanejo no meio da madrugada. Com isso, surgiram boatos de que ele teria traído ela.

Outros casais que romperam recentemente são: Bernardinho e Fernanda Venturini, Whindersson Nunes e Luísa Sonza, Monique Evans e Cacá Werneck, entre outros.

