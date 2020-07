Marília Mendonça confirma término mas nega traição

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira, 20, a cantora Marília Mendonça apareceu nos seus stories no Instagram para confirmar o término do seu relacionamento. A cantora aproveitou para pedir respeito nesse momento em que os dois “estão muito machucados”.

“Mal lavei o rosto e já recebi aqui uma notícia completamente falsa envolvendo meu nome e o nome do Murilo”, desabafou Marília. “Vou falar uma coisa para vocês, tem sido cada vez mais complicado lidar com internet e lidar com as pessoas, sabe, porque eu acho que não tem uma verdade nessa matéria que eu li.” “Eu acho que a gente não anuncia notícia triste, não tem por que anunciar”, defendeu, explicando que só decidiu se posicionar sobre o assunto depois de uma matéria publicada pelo jornal Extra afirmando que o casal teria terminado depois de a cantora ter descoberto mensagens comprometedoras no celular do ex-namorado.

“O Murilo é um cara que sempre me respeitou, em tudo. Nós nunca tivemos a prática de mexer no celular um do outro, nunca teve isso. Ele é um cara muito respeitador, eu tenho muito orgulho de ter meu filho com ele, ele é um cara muito do bem. É um cara lutador, batalhador, de família. Eu conheço a família dele inteira e sou muito orgulhosa de ter meu filho com ele. Então, lavem a boca para falar sobre isso, porque vocês estão falando uma coisa que pode prejudicar uma pessoa”, falou Marília.

“Não é minha obrigação vir aqui falar sobre isso, nem a minha vontade, mas eu estou aqui em nome da dignidade de duas pessoas, que estão machucadas, porque terminaram um relacionamento, e vocês não respeitam nem isso. E é sempre assim, com todo mundo”, continuou a artista, que afirmou ainda que irá manter uma boa relação com o pai de seu filho.

“Que fique claro que o meu término com o Murilo não teve nada a ver com ciúmes, não teve nada a ver com traição. Ele é um cara de respeito, é um cara massa, que eu sempre vou admirar, se eu parei de seguir ele e vocês viram aí, é porque dói ficar vendo a pessoa o tempo inteiro, porque as pessoas têm sentimento, é isso que vocês têm que lembrar”, completou.