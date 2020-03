Marília Gabriela dispensa funcionárias por causa do coronavírus

View this post on Instagram

Eu sempre fui considerada uma pessoa independente. Sou mesmo, sob vários pontos de vista. Mas para chegar a isso, dependi e ainda dependo da eficiência e do profissionalismo de outras mulheres batalhadoras. Da esquerda para a direita: Belmira, minha competentésima secretária desde 1993; Rita, que cuida com esmero de minha casa desde 2005; Maria Odete, que foi anjo da guarda de Theodoro bebê (eu na TV Mulher) e depois virou a extraordinária cozinheira que nos alimenta todos os dias. Eu as amo, e hoje liberei as três para que fiquem em suas casas com suas famílias enquanto não estivermos oficialmente livres do risco de sermos contaminados pelo coronavírus. Vou continuar pagando seus salários e benefícios, porque é o correto a se fazer. Enquanto isso vou aprender a cuidar da casa e de mim mesma. Sempre é tempo de ser independente de verdade, concordam? Previnam-se, amores meus, o quadro evolutivo desse vírus não é invenção ou brincadeira. Cuidem-se e respeitem seus semelhantes. Beijos desta sua, G.. #virus #care #stayhome #coronavirus #cuidado #casa #respeito #nãoestamossós #♥️