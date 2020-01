Maria Ventura se apresenta em Brasília e Águas Claras no fim de semana

PUBLICIDADE 

Com apenas 19 anos, a atriz e youtuber Maria Venture arrasta multidões por onde passa e é isso que também promete para o fim de semana, em Brasília e Águas Claras. Grande aposta do humor, Maria Venture traz o espetáculo “Ninguém Me Entende” ao Museu Nacional, sábado, às 16horas e ao Teatro Caesb Águas Claras, domingo, no mesmo horário. “Sempre gostei de teatro, de estar no palco.

Por isso que desde o início do meu canal no Youtube um dos meus objetivos era um dia colocar para uma plateia tudo ou quase tudo que vivenciei na minha adolescência. Tenho muitos fãs em Brasília e Águas Claras e aguardo todo mundo lá”, comenta Maria sobre o espetáculo que ela conta histórias e relatos que todo mundo se identifica: “Lembra do seu primeiro beijo?”, “Aquele mico com o crush que você quer apagar da memória? Estamos com retorno muito legal das plateias. Neste ano, queremos levar o show por todas as regiões do país, o maior número de capitais”, conta Maria Venture que tem mais de 6 milhões de seguidores no seu canal no YouTube.

SERVIÇO:

“Ninguém me entende” – Comédia

Sábado, dia 25 – às 16 horas

Museu Nacional

Setor Cultural Sul,02

Esplanada dos Ministérios Brasília – DF

Domingo, dia 26 – às 16 horas

Teatro CAESB Águas Claras

Centro de Gestão Águas Emendadas – Av. Sibipiruna,Lotes13/21

Águas Claras Brasília – DF