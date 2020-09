Mar Aberto lança a canção “Eu nunca amei assim”, juntamente com videoclipe

PUBLICIDADE

Não existe um apaixonado pelo pagode que nunca respondeu a plenos pulmões "Eu fico" para a famosa pergunta do grupo Jeito Moleque: "Porque você não fica comigo?". Agora, os fãs do gênero poderão se unir aos fãs do MAR ABERTO e cantar junto a mais nova versão de "Eu nunca amei assim". A releitura de Thiago Mart e Gabriela Luz, que já está disponível em todos os aplicativos de música, teve direito a um clipe que vai fazer você se sentir na sala de casa dos artistas.

O M A R sempre cantou o amor e, por isso, não é surpresa alguma que o pagode, um dos ritmos mais românticos e populares do Brasil, fizesse parte de “Referências”, o novo projeto do duo. Assim como as demais canções do álbum, “Eu nunca amei assim” ganhou uma cara totalmente nova, com as vozes doces e complementares de Thiago e Gabriela, que transformaram a faixa em um dueto tocante e encantador.

“Eu tinha uma banda de pop rock e na época não pegava bem no nosso nicho ouvir pagode (risos). Mas eu secretamente ganhei um CD do Jeito Moleque de um amigo da faculdade e ouvia todo dia indo e voltando da aula. Sabia todas as músicas e era louco para ir em um show. Acabei não indo, mas ficou na minha memória afetiva esse período da faculdade e o pagode. Desde moleque, sempre gostei de samba e pagode porque eu ia muito com a minha mãe para baladas, onde só tocavam grupos de pagode. Então, sem dúvida, faz parte das minhas ‘Referências’”, conta Thiago Mart.

O áudio e clipe exclusivos de “Eu nunca amei assim” se juntam às versões de “Corcovado”, “Telegrama”, “Tem que valer”, “Sentimental”, “Quero te encontrar” e “Não sei viver sem ter você”, do álbum “Referências”, que ainda contará com mais duas grandes releituras.

O duo, formado pela carioca Gabriela Luz e o paulistano Thiago Mart, é um verdadeiro encontro de vozes e almas. Os dois cantores seguiam carreiras distintas quando se conheceram por meio do seu preparador vocal e foi conexão à primeira vista. Iniciaram compondo juntos, cantando por brincadeira e quando perceberam já estavam em alto mar, sem chances de voltar atrás.

O duo conta com vários singles de sucesso, como “Se fosse tão fácil”, “Logo agora”, “A encomenda da minha vida”, “Sentido”, “Origami” e “Ex-amor”, e fãs fiéis com cerca de 600 mil ouvintes mensais no Spotify, 360 mil inscritos e 40 milhões de visualizações no YouTube.

Em parceria com a Universal Music e no gerenciamento da carreira as empresas Em Cima do Palco e GTS, divisão global de agenciamento artístico e produção de eventos, o MAR ABERTO prepara um novo projeto que será lançado ainda em 2020.