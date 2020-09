“Máquina do Tempo”, de Matuê, quebra recordes e se torna o álbum com a melhor estreia no Spotify Brasil

PUBLICIDADE

Na noite da última quinta-feira (10), Matuê lançou seu aguardado álbum de estreia, “Máquina do Tempo”, e fez história – o trabalho se tornou a melhor estreia de todos os tempos no Spotify Brasil, alcançando as primeiras posições da lista de canções mais escutadas na plataforma de streaming no país. Totalmente autoproduzido e sem nenhuma participação, com “Máquina do Tempo”, o artista nascido em Fortaleza marca, de vez, seu nome no cenário musical nacional.

O próprio Matuê conta que se surpreendeu com o resultado marcante do lançamento: “A ideia desde o começo sempre foi fazer uma coisa impactante. A gente queria criar algo que fosse brincar com o imaginário das pessoas. E eu sabia que a estética estava especial, sabia que a ideia por trás, o conceito por trás, era algo autêntico e eu imaginava que iria causar um impacto dentro da cena do Rap, do Trap, mas pensar que a gente iria fazer números que iriam passar artistas maiores, do Pop, do Sertanejo, do Funk, e tal, eu acredito que ninguém botava fé. Então, foi uma surpresa muito grande. É legal saber que o que a gente está fazendo tem a força para tomar a frente das paradas e tomar a frente da música no Brasil”, comemora.

O lançamento de “Máquina do Tempo” quebrou todos os recordes e emplacou seis músicas no Top 10 do Spotify Brasil, com todas no Top 15: “Máquina do Tempo” (#1), “777-666” (#3), “Cogulândia” (#4), “Antes” (#6), “É Sal” (#7), “Gorila Roxo” (#8) e “Vem Chapar” (#14). O álbum também estreou com 3 músicas no chart global da plataforma – “Máquina do Tempo” (#114), “777-666” (#153) e “Cogulândia” (#188). Todas as faixas também estrearam no Top 200 em Portugal.

Hoje (15), quatro dias após a estreia, a faixa “Máquina do Tempo” permanece em primeiro lugar, cinco músicas do disco estão no Top 10, seguidas por “Gorila Roxo” na 13º posição e “Vem Chapar” na 35º posição da parada musical brasileira.

Já na Deezer, o álbum estreou com todas as faixas no Top, sendo seis no Top 20: “Máquina do Tempo” (#5), “777-666”(#8), “Cogulândia” (#9), “Antes” (#13), “É Sal” (#16), “Gorila Roxo” (#18) e “Vem Chapar” (#42).

Na Apple, o álbum estreou em #1 no ranking. Os resultados também vieram no YouTube, onde Matuê alcançou as posições #1, #2 e #3 dos vídeos em alta, com “777-666”, “Máquina Do Tempo” e “Antes”, respectivamente. E mesmo hoje, quatro dias após o lançamento, este top 3 se mantém, com a diferença de que a faixa “Antes” abriu espaço para “É Sal”.

De acordo com o resultado da última semana do ranking Top Music Videos do YouTube, “Máquina do Tempo”, com atuais 10 milhões de views, tem grande chance de estrear entre os Top 5 vídeos mais assistidos da semana na plataforma. O ranking fecha na nesta quinta-feira (17) e os números seguem aumentando.

O pré-lançamento do álbum também movimentou as redes e ruas: Na cidade de São Paulo, o artista estampou um grande painel de grafite, e em outras capitais brasileiras, espalhou stencils nas ruas com arte inspirada na identidade visual do álbum.

Em suas redes, Matuê ressurgiu com um post sobre o novo álbum, provocando reações de artistas da cena Rap, famosos e fãs. O post teve grande repercussão, alcançando mais de 500 mil likes. Matuê fez ainda uma incrível Live, de apenas um minuto, registrada de um drone, do alto do prédio em São Paulo que carrega o grande painel de “Máquina do Tempo”. Em apenas 60 segundos, alcançou 30 mil espectadores e fincou seu nome nos Trending Topics do Twitter.

Sobre “Máquina do Tempo”

Depois de três anos lançando singles, um dos maiores nomes do movimento trap brasileiro estreia o álbum autoproduzido, com sample de Charlie Brown Jr. Conceitual e, ao mesmo tempo, minimalista: esse é “Máquina do Tempo”. O disco, com 7 faixas, apresenta o melhor momento criativo de Matuê. Sem pisar no freio, ele avança com velocidade para além das barreiras da música trap como pouco se viu no Brasil e fora. E, ao acrescentar o conceito de viagem no tempo no disco, em uma jornada colorida, alucinógena e, ao mesmo tempo, cyberpunk, ele também apresenta uma narrativa inédita na música nacional.

Escute o álbum.

Assista aos vídeos de cada faixa.

Veja abaixo mais resultados “Máquina do Tempo”:

Estreia do álbum bateu o recorde nacional, debutando com todas as sete faixas no Top 15 do Spotify;

Cinco músicas continuam no Top 10 e sete no Top 35 , mesmo quatro dias após o lançamento;

, mesmo quatro dias após o lançamento; Seis faixas do álbum estrearam no Top 10 do Spotify;

5 milhões de streams no álbum em 24h;

no álbum em 24h; 31 milhões de views no álbum no YouTube em 3 dias;

#1, #2 e #3 vídeos em alta no Youtube no dia do lançamento e nos três dias consecutivos;

no dia do lançamento e nos três dias consecutivos; 1 milhão de views em todos os vídeos em 24h;

#7 nos TTs no Twitter, Top 10 por 3 dias consecutivos no pré-lançamento;

no pré-lançamento; Mais de 5 reacts ao vivo no YouTube, entre eles, Marcos dos Anjos (#1 influencer de RAP);

Capa da playlist “Novidades da Semana” no Spotify + destaque no banner principal.

Curiosidades

O #1 Youtuber crítico de RAP, Marco dos Anjos, tatuou o rosto do personagem dos vídeos de “Máquina do Tempo” no braço, durante o final de semana.

Vídeos

COGULÂNDIA

80 mil pessoas assistindo à première

115 mil views em 5 minutos

300 mil em 10 minutos

1 milhão em 3 horas

4.4 milhões de views em 4 dias

ANTES

60 mil pessoas assistindo à première

250 mil em 15 minutos

4.5 milhões de views em 4 dias

GORILA ROXO

70 mil pessoas assistindo à première

250 mil em 10 minutos

4.1 milhões de views em 4 dias

VEM CHAPAR

45 mil pessoas assistindo à première

200 mil em 15 minutos

2.7 milhões de views em 4 dias

777-666

75 mil pessoas assistindo à première

300 mil em 15 minutos

7.1 milhões de views em 4 dias

É SAL

45 mil pessoas assistindo à première

100 mil em 10 minutos

3.7 milhões de views em 4 dias

MÁQUINA DO TEMPO

86 mil pessoas assistindo à première

350 em 15 minutos

1 milhão em 2 horas

10 milhões de views em 4 dias