Manu Gavassi platina cabelo e assume nova personalidade nas redes sociais: ‘Malu Gabatti’

São Paulo, SP

Manu Gavassi, 27, assustou os fãs nesta quarta (12) ao excluir todas suas publicações nas redes sociais. Muitos pensaram que a cantora e ex-BBB teria abandonado seus perfis, mas na tarde desta quinta, ela quebrou o silêncio e surpreendeu ao aparecer loira e com um novo nome.

A que tudo indica, Malu Gabatti é mais um projeto de Manu, que ainda não foi revelado. A personagem que assumiu as contas da cantora se identifica como diretora e roteirista que mora em Nova York mas atualmente vive em São Paulo.

Os fios loiros platinados fazem parte do visual da personagem e foram feitos em parceria com a marca de beleza Redken, pelos cabeleireiros Rodrigo Lima e Roni César.

Assim que saiu da casa mais vigiada do Brasil, Manu Gavassi não para de surpreender com novos projetos. A artista já assinou uma linha de roupa em parceria com a marca C&A e também lançou videoclipe e música nova em parceria com o cantor Zeeba, “Eu Te Quero”.

Há também especulações de que Manu faça projetos com a plataforma de streaming Netflix. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a cantora e ex-BBB vai estrelar como atriz em uma série jovem da plataforma de streaming e seria por esse motivo que ela teria recusado um papel na novela da Globo “Salve-se quem Puder”.

Em relação a nova personagem Malu Gabatti, a assessoria da cantora garantiu que mais informações serão divulgadas nos próximos dias para “saber quem realmente é Malu Gabatti e o que ela está fazendo nas redes da Manu.”

As informações são da FolhaPress

