“Manter a calma não é esperar”: conheça Âncora, o EP de Wolff Menezes

“Se a vida puder ser comparada ao mar, e eu a um simples barquinho que flutua nessa gigante onda de sensações e sentimentos, a Âncora, então, é a música”. É assim que Wolff Menezes descreve seu EP, intitulado ‘Âncora’. Com sete faixas, o trabalho foi lançado em março deste ano e fala sobre “segurança e amor, mesmo com o mar às vezes meio bravo”.

Ser música em meio ao caos é o que todo artista tem tentado desde que se descobriu fazedor de arte, sobretudo em meio à pandemia e à quarentena. É uma das poucas classes profissionais que conseguem levar momentos de paz e tranquilidade à população neste momento difícil, onde minutos, horas, dias e semanas parecem mais longos. O refrão da faixa ‘Ancorar’ transmite um pouco desse pensamento:

“Ainda vou te levar aonde a gente possa ancorar

Manter a calma não é esperar

Saber rir, saber chorar”

Das sete faixas escolhidas por Wolff, duas são cantadas em inglês: ‘When All Hope Is Gone’ e ‘Christmas Song’. As influências dele são John Mayer, Phil Veras, King Krule, dentre outros. Quanto ao gênero musical, o artista descreve o álbum como “voltado para o folk, com blues, pop e música brasileira alternativa.

Sobre Ter Certeza

A faixa mais tocada do EP no Spotify é Sobre Ter Certeza. “Às vezes o reflexo do ego cobre a imagem” e “dizem que ter vontade não é ter coragem” são dois dos versos mais marcantes da faixa, cantados entre suaves solos de guitarra e um refrão que pega fácil na cabeça. Ouve só:

Para fechar o álbum, Wolff escolheu uma faixa cujo clima é bem de despedida, mesmo. ‘Sorte ou Revés’ Entre versos cantados e frases — em inglês — faladas, o cantor passa a mensagem de que, embora não pareça o ideal no momento, os adeus existem e precisamos lidar com eles, “sem esquecer que finais também são novos começos”.

Curtiu? Então o EP nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer e YouTube. Aproveita e segue o Wolff no Instagram e no Facebook!