Manifestare Lounge Bar recebe show da dupla Wilian & Marlon

Apostando na mistura dos gêneros para conquistar o público, o Manifestare Lounge Bar recebe, neste sábado (25), a partir das 20h, a dupla sertaneja brasiliense Wilian & Marlon. A entrada custa a partir de R$ 30 (unissex), podendo ser adquirida na entrada bilheteria do evento.

Com sete anos de estrada, os amigos são conhecidos por misturar o sertanejo a outros ritmos musicais como o reggaeton e o swing baiano, com sucessos como Segue o baile, Deu aposta (com Cleber & Cauan) e De você não mais, além de tocarem sucessos de grandes artistas sertanejos como Jorge & Mateus, Henrique & Juliano e Marília Mendonça.

Serviço

Manifestare Lounge Bar – Wilian & Marlon

(Avenida das Castanheiras, Rua 12 norte, lt. 2, lj. 1 – Águas Claras)

Dia: Sábado, 25 de fevereiro;

Horário: 20h

Entrada: a partir de R$ 30 (unissex)

Não recomendado para menores de 18 anos.