Maneva lança faixa e clipe de “Morena”, com participação de Vitor Kley

Uma faixa histórica e que marca definitivamente a amizade entre a banda MANEVA e o cantor e compositor Vitor Kley. Chega hoje (15), no canal oficial do YouTube da banda paulistana, a versão de “Morena”. A canção faz parte do álbum “Tudo Vira Reggae”, lançado em 1º de julho via Universal Music, GTS e Base 4.

O filme, assinado por Julio Loureiro, foi gravado na Estância Alto da Serra (SP). Nele, os artistas estão visivelmente contagiados pela satisfação em trazer uma das obras de Vitor Kley para o repertório da banda. “Vitor é uma daquelas pessoas especiais. Tem uma musicalidade única, um estilo inteligente, além de ser um grande parceiro. Pudemos dar um novo olhar para ‘Morena’, fazendo uma homenagem a esse cara que a gente tanto admira”, explica Tales de Polli, vocalista do MANEVA. Assista agora:

O primeiro encontro profissional entre eles aconteceu no álbum “O Cabeça de Folha”, do MANEVA, onde o cantor e compositor dividiu os vocais com a banda na canção “Nós do Bonfim”. Na ocasião, Tales não escondeu a admiração por Vitor Kley, a única participação especial do registro. “Vitor é um cara que representa bem a música, a arte. Tem um coração gigante e era uma vontade nossa gravar com um profissional novo, mas tão maduro ao mesmo tempo”.

Apresentado no último dia 1º de julho, data em que se comemorou o Dia Mundial do Reggae, o álbum “Tudo Vira Reggae” está disponível em todos os aplicativos de música. O repertório de peso, que reúne obras primorosas da música popular brasileira em releituras extraordinárias, traz 10 faixas que navegam pelos mais diferentes ritmos, mas com o arranjo particular do som jamaicano. Sob a produção de Thiago Stancev, estão canções de Chitãozinho e Xororó, Djavan, Raul Seixas, Titãs, Alceu Valença, dentre outros artistas, que fazem parte do 10º registro de carreira da banda. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ ManevaTudoViraReggae .

