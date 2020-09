Mané Garrincha terá iluminação interativa para clássico carioca de hoje

PUBLICIDADE

O clássico carioca Fla x Flu não agita apenas os torcedores do Rio de Janeiro, mas também os brasilienses, que tem 47,9% de flamenguistas dentre os apaixonados por futebol.

A Cervejaria Brahma – que sempre esteve ao lado dos torcedores e dos principais clubes do futebol brasileiro – resolveu presentear os amantes da modalidade da capital federal com uma iluminação rubro negra no Estádio Nacional Mané Garrincha durante o clássico nesta quarta-feira (9).

A ação faz parte de uma interação no Twitter, em que os torcedores poderão participar de um concurso cultural valendo uma camisa oficial autografada do time. Os participantes terão que responder à pergunta “Por que não pode faltar Brahma em dia de Mengão?” usando a #FlaTvBrahma. A resposta pode conter fotos e vídeos e a mais criativa será a vencedora da camisa oficial. Se o momento ainda não é de sair de casa para torcer pelo seu time, a marca de cerveja tem criado alternativas para entreter os consumidores dentro de suas casas, transformando seus lares na arquibancada ideal para mostrar o amor pelo futebol.

Mané Garrincha vira termômetro

O Estádio Nacional servirá como termômetro da participação dos torcedores na ação de Brahma. As luzes rubro negras serão intensificadas na medida em que a #FlaTvBrahma for sendo compartilhado nas redes. Quanto mais compartilhamentos, mais forte a projeção flamenguista no Mané.