Maluma nega desentendimento com Neymar por causa de ex-namorada

São Paulo, SP

Maluma, 26, abriu o jogo sobre sua relação com o jogador brasileiro Neymar Jr., 28. Em entrevista ao programa Lo Sé Todo Colombia, o cantor negou que teria se desentendido com o atleta por causa da sua ex-namorada, a modela Natalia Barulích.

“Não tenho problemas com ele, pelo menos até onde eu sei”, afirmou o cantor colombiano. Em outubro do ano passado Neymar foi visto com Barulích e por isso rumores que os dois estariam tendo um relacionamento se intensificaram.

O cantor ainda disse que não se importaria se o jogador e a modelo estivessem juntos. “Não sei se eles estão juntos, e eu não me importo. Todos fazem o que quiser da vida. Mas se eles estão namorando, por mim tudo bem, está tudo certo.”

A ex-namorada de Maluma e Neymar chegaram a trocar elogios nas redes sociais. O cantor colombiano chegou a ser uma das atrações musicais do aniversário do jogador em uma festa na capital francesa, Paris, em 2018.

Recentemente a cantora brasileira Anitta admitiu que chegou a se relacionar com Maluma. Em uma entrevista ao humorista Maurício Meirelles, a artista afirmou que o cantor era bom de cama.

Anitta e Maluma se conheceram em meados de 2016 e no mesmo ano lançaram a música de sucesso “Sim ou não”, que abriu portas na carreira internacional da brasileira. Em 2018 os dois também foram jurados no programa La Voz, versão mexicana do reality show de talentos americano The Voice.

As informações são da FolhaPress

