Maluma lança novo single e vídeo, “ADMV”

O ídolo global da música latina MALUMA lança hoje seu novo single, intitulado “ADMV“, que chega acompanhado de clipe oficial. “ADMV” é uma balada romântica em que a voz de Maluma é simplesmente acompanhada por um violão. O nome da emotiva canção é a abreviação de “Amor De Mi Vida” e nasceu do coração do artista. Escute aqui

“É uma música que é muito especial para mim, isso é algo que vem do meu coração, me lembra o motivo pelo qual comecei minha carreira e me faz pensar muito sobre o que acontecerá no futuro – se vamos separar um tempo para amar e abraçar o outro – Hoje eu entrego esta canção para que possam dedica-la a todos os seres que amam antes de nos deixarem“, disse Maluma.

A canção foi escrita na Jamaica, em janeiro, durante uma viagem em que Maluma explorava sons. Os autores são Maluma, Edgar Barrera, Vicente Barco e Miky La Sensa e a produção ficou por conta de Edgar Barrera e Maluma.

Parte da letra diz: “Quando nos falha a memória e apenas as fotografias permanecem, deixe-me esquecer tudo, exceto que você é minha. Quando os anos pesam sobre nós e, nossas pernas não caminham mais, nossos olhos se fecham e nossa pele não se estica mais. Quando a única coisa que pesa é o que fizemos na vida e, ainda que nada disso aconteça, você é o amor da minha vida“.

O diretor Nuno Gomez ficou encarregado de produzir o videoclipe. Originalmente, o vídeo seria gravado na Grécia, em meio aos shows da Maluma Word Tour, mas devido à pandemia global, o clipe mudou de local e acabou em Miami, onde foi completamente gravado em março deste ano.