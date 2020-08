Maluma faz história com seu novo single, “Hawái”

PUBLICIDADE

Em um mundo repleto de colaborações musicais no topo das paradas, o ídolo global da música latina MALUMA está fazendo história com uma música solo, e sem o benefício de colaborações com outras estrelas. Este é o seu hit internacional “Hawái”, atualmente em #2 na parada Global Top 50 do Spotify, tornando Maluma o artista latino com a posição mais alta na parada Global com uma música solo este ano. A conquista destaca a força do artista colombiano em nível internacional.

“Adoro colaborar e unir forças nas canções, mas conseguir isso com uma música solo é outra coisa, algo incrível. Além do mais, ainda não acredito. Estou muito grato a todas essas almas de todo o mundo que dia a dia procuram e ouvem a minha música. Graças a eles ‘Hawái” está onde está”, disse Maluma.

O videoclipe de “Hawái” é o segundo mais visto no YouTube globalmente nas últimas 24 horas e já tem mais de 68 milhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube em apenas três semanas.

“HAWÁI” faz parte do novo disco do artista. Na sexta-feira, 21 de agosto, Maluma surpreendeu seus fãs com o lançamento de seu quinto álbum, intitulado “PAPI JUANCHO”. A notícia gerou euforia entre os fãs e se espalhou como um incêndio entre seus seguidores, que ultrapassam os 100 milhões em suas redes (Instagram, YouTube, Facebook e Twitter).

“PAPI JUANCHO” conta com 22 canções criadas durante este tempo de quarentena entre Medellín e Miami. O disco é o resultado de muitos anos de trabalho e da evolução do alter ego de Maluma, o “Dirty Boy” (de seu segundo álbum “Pretty Boy Dirty Boy”), que cresceu e agora é “Papi Juancho”.

Produzido por The Rude Boyz (Kevin ADG e Chan “El Genio”), com quem Maluma tem colaborado desde seu primeiro álbum (“Magia” em 2012), “PAPI JUANCHO” apresenta canções escritas por Maluma, junto com Edgar Barrera, Kevin ADG, Chan “El Genio”, Miky La Sensa, Vicente Barco, Juan Camilo Vargas, entre outros, e colaborações especiais com artistas do Reggaetón desde o seu início, bem como da nova escola, incluindo: Darell, Jory Boy, Justin Quiles, Lenny Tavarez, Myke Towers, Ñejo & Dalmata, Ñengo Flow, Randy, Yandel, Yomo y Zion.

Junto com o álbum, Maluma também lançou um videoclipe para uma de suas músicas, “Parce”, ft. Lenny Tavarez e Justin Quiles.

Sobre Maluma:

Com apenas vinte e seis anos de idade, Juan Luis Londoño Arias, mais conhecido pelo nome artístico Maluma (composto pelas primeiras letras dos nomes de sua mãe, pai e irmã) tornou-se um dos artistas de maior impacto na música urbana e o ídolo jovem da música latina globalmente. Vencedor do Grammy Latino de 2018 para Álbum Vocal Pop Contemporâneo (por F.A.M.E.), Maluma é um dos cantores mais populares, com fãs ativos nas redes sociais e é o líder entre os cantores latinos masculinos, com mais de 53 milhões de seguidores no Instagram. Na verdade, ele é o primeiro e único artista latino do sexo masculino a ultrapassar os 50 milhões de seguidores.

Em 2017, apresentou 105 shows na América Latina, Estados Unidos, Europa e Israel, vendendo mais de 1 milhão de ingressos em sua MALUMA WORLD TOUR 2017 e se tornando o artista latino que mais vendeu ingressos para shows em 2017. Em 2018 e 2019, ele bateu recordes com casa cheia em todos os seus shows nos Estados Unidos e na Europa, com seu FAME World Tour e 11:11 World Tour preenchendo Madison Square Garden (Nova York), American Airlines Arena (Miami) e dois The Forums (Los Angeles), entre outros. Em 2019, os ingressos esgotaram no maior estádio de Israel, Yarkon Park, em Tel Aviv, com mais de 60 mil espectadores; Ele fez história no 18º Festival Anual de Mawazine em Rabat, Marrocos, estabelecendo um recorde de público de todos os tempos, onde cantou para 200 mil pessoas. Maluma também se apresentou pela primeira vez em Riade, Arábia Saudita, para 25 mil pessoas.

Desde que assinou com a Sony Music Latin, em 2015, Maluma lançou três álbuns que estrearam em #1 na parada de álbuns latinos da Billboard: Pretty Boy Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018) e 11:11 (2019). Maluma é o artista mais jovem a pontuar simultaneamente em #1 e #2 na parada “Latin Airplay” da Billboard (“Sin Contrato” e “Chantaje”) – e apenas o sexto a fazê-lo. Até o momento, Maluma tem dezessete hits #1 na parada de Airplay Latino da Billboard.