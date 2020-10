Maju Coutinho critica lógica racista de que ‘preto parado é suspeito e correndo é culpado’

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

A jornalista Maju Coutinho, 42, criticou na tarde desta quinta (22), durante o Jornal Hoje, da Globo, o fato de um homem negro ter passado quase três anos preso injustamente. “Tem que mudar essa lógica de que preto parado é suspeito e correndo é culpado, isso tem que mudar””, afirmou ela, ao final de reportagem sobre o assunto. O jovem de 26 anos foi solto na madrugada desta quinta.

A frase gerou grande repercussão nas redes sociais, e alçou o nome de Maju Coutinho aos assuntos mais comentados no Twitter. Muitos internautas elogiaram o posicionamento da jornalista. “Maju Coutinho simples e objetiva”, comentou um deles na rede social.

“Eu vejo o Jornal Hoje não para me martirizar com as notícias sempre péssimas, mas sim para observar a grandeza de Maju Coutinho e seus comentários sempre sensacionais”, disse outra internauta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo reportagem do telejornal, Lucas Moreira de Souza chegou a ser condenado a quase 80 anos de prisão por uma série de assaltos. Depois de quase três anos preso, nesta semana, a Justiça do Distrito Federal reverteu a condenação contra ele após policiais do caso procurarem a Defensoria Pública para dizer que havia inconsistências nas provas.

As informações são da Folhapress