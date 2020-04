Maiores museus do mundo têm visita virtual gratuita

PUBLICIDADE 

Clara Lobo

Jornal de Brasília/Agência UniCEUB

Sim, os maiores museus do mundo estão com a disponibilidade de uma visita online por seus corredores. Em apenas alguns cliques você poderá estar em Nova Iorque, Paris e até mesmo Roma. A dica para este fim de semana é o Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque, que é um dos museus mais queridinhos da cidade. No site do museu, há vídeos disponíveis que mostram o MET em 360º e tem até direito a trilha sonora. Pelos vídeos, o visitante consegue comandar a direção e olhar o museu pelo ângulo que desejar.

O site também oferece outros tipos de vídeos, textos e fotos sobre a história das obras disponíveis no museu, além dos bastidores e detalhes das exposições. Se você quer praticar o seu inglês e curte história da arte, a plataforma também disponibiliza artigos e obras de arte que podem ser selecionadas para visualização por meio da época e região desejadas.

A página do Google Arts & Culture também oferece a visita virtual do Metropolitan Museum. É possível visualizar diversas seções do museu em 360º como se fosse o Google Street View. E não precisa nem falar, né? É de graça, então aproveite o tempo em casa para realizar essas visitas e apreciar seus artistas favoritos!