‘Magnatas do Crime’ ganha novo trailer violento

Depois de “Aladdin”, o cineasta inglês Guy Ritchie (de “Snatch: Porcos e Diamantes” e “Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes”) retoma o gênero que o consagrou com “Magnatas do Crime” (The Gentlemen), seu mais novo filme que reúne Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Colin Farrell, Hugh Grant, entre outros grandes nomes do cinema mundial. Com distribuição Paris Filmes e estreia nacional remarcada para 23 de abril, a produção tem seu segundo trailer recém-revelado.

Ambientado em Londres, “Magnatas do Crime” reforça o retorno de Ritchie às raízes criminosas. No segundo trailer da trama, a perseguição bélica dá o tom da produção, que reúne diferentes facções. O trailer ainda revela táticas de sobrevivência dos grupos.

Matthew McConaughey dá vida a Mickey Pearson, um expatriado americano que abre na cidade inglesa uma operação bem-sucedida de venda de maconha, carinhosamente chamada de “Maria Joana”. Quando se espalha a notícia de que ele está tentando lucrar com os negócios para sempre, isso desencadeia conspirações, esquemas, suborno e chantagem na tentativa de roubar seu império. Isso significa encontros hostis com o gângster (Henry Golding), troca de tiros e a narração expositiva de um sombrio Hugh Grant.

