Macaulay Culkin, de ‘Esqueceram de Mim’, completa 40 anos

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Conhecido por estrelar o filme “Esqueceram de Mim”, clássico dos anos 1990, o ator Macaulay Culkin completou 40 anos nesta quarta-feira (26) e usou as redes sociais para brincar em relação a sua idade.

“Ei pessoal, querem se sentir velhos? Tenho 40 anos. De nada”, escreveu Culkin em seu Twitter. Logo em seguida ele afirmou que seu presente para o mundo era fazer com que as pessoas se sentissem velhas. “Não sou mais criança, esse é o meu trabalho”, completou.

Culkin tinha apenas 10 anos quando seu filme de sucesso ” Esqueceram de Mim” foi lançado em dezembro de 1990. Nos anos seguintes, o astro-mirim de Hollywood atuou na sequência do longa e também no filme “Meu Primeiro Amor”, “Riquinho” e “Acertando as Contas com Papai.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Macaulay Culkin aproveitou o clima de descontração e afirmou que estava pensar na sua crise de meia-idade. “Estou pensando em começar a surfar. Vocês têm alguma outra sugestão do que fazer?”, questionou o ator em seu Twitter.

O artista passou por diversas polêmicas ao longo das últimas décadas. Em 2004, ele foi preso após a polícia parar seu carro por excesso de velocidade e encontrar maconha, Clonazepam e Xanax (Alprazolam) em seu carro.

Culkin também foi amigo pessoal de Michael Jackson quando criança, e respondeu sobre as acusações de pedofilia envolvendo o astro pop. Apesar da diferença de 22 anos entre eles, ele e Jackson tinham uma amizade profunda e verdadeira.

Em sua participação no podcast de Michael Rosenbaum’s, o “Inside of You”, Macaulay Culkin afirmou que Michel Jackson se aproximou dele para protegê-lo do pai, que o agredia quando criança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ele estendeu a mão para mim porque muitas coisas grandes estavam acontecendo rapidamente comigo, e eu acho que ele se identificou com isso”, disse o intérprete do protagonista de “Esqueceram de Mim”.

Culkin e o pai ficaram cerca de 23 anos sem se falarem. O ator disse que o pai não era uma pessoa amorosa e que nunca disse a palavra “orgulho” a ele. Segundo o filho, os pais acreditavam em castigos corporais e chegaram a agredi-lo com um cinto e uma espátula.

As informações são da FolhaPress