Luiza Ambiel está na roça; três participantes disputam prova do Fazendeiro

Luiza Ambiel é a primeira confirmada na segunda roça da 12ª temporada de A Fazenda (Record). Além dela, os participantes Carol Narizinho, JP Gadêlha e Lidi Lisboa disputam nesta quarta-feira (23) a prova do Fazendeiro. Quem não ganhar, também disputará a roça desta semana.

A noite começou com Juliano Ceglia, que havia ganho a Prova de Fogo, escolhendo ficar com o poder verde e entregando o poder vermelho para Biel. Depois, o apresentador Marcos Mion pediu para o jornalista ler o que havia no envelope verde. Ele disse que tinha de escolher entre ficar imune ou ganhar R$ 10.000 e preferiu ficar com o dinheiro.

Na sequência, o fazendeiro da semana, Rodrigo Moraes, indicou Carol Narizinho. Ele justificou que ela não estava focada na competição. A ex-panicat rebateu dizendo que “o senhor perfeição adora encontrar defeitos nos outros”.

Depois, foi a hora da votação da casa. Nesse momento, os participantes que estavam na baia (Lidi Lisboa, Lucas Maciel, Mateus Carrieri e Raissa Barbosa) não podiam ser votados. Quem recebeu mais votos foi Luiza Ambiel -foram 6 ao todo.

A ex-musa da banheira do Gugu, que ficou bastante irritada com a votação dos colegas, tinha que puxar alguém da baia para também ir para a roça. Ela escolheu Lidi Lisboa, dizendo que assim teria mais chances de voltar como fazendeira.

A atriz tinha que começar um jogo de “resta um”, no qual o último participante também estaria na roça. Ela salvou Lucas Maciel, que salvou Lipe Ribeiro, que salvou Mariano, que salvou Tays Reis, que salvou Jakelyne Oliveira, que salvou Stéfani Bays, que salvou Raissa Barbosa, que salvou Mc Mirella, que salvou Victória Villarim, que salvou Jojo Todynho, que salvou Mateus Carrieri, que salvou Juliano Ceglia, que salvou Biel, que salvou Cartolouco. Dessa forma, JP Gadêlha também foi para a roça.

No final da formação, Mion ainda pediu para Biel abrir o poder da chama vermelha. Ele tinha que escolher qual dos quatro roceiros não participaria da prova do Fazendeiro e iria direto para a roça. Ele indicou Luiza Ambiel, que na sequência chamou o cantor de falso.

Confira quem votou em quem: Mariano votou em MC Mirella

Jakelyne Oliveira votou em JP Gadêlha

Mateus Carrieri votou em JP Gadêlha

Tays Reis votou em Luiza Ambiel

JP Gadêlha votou em Jakelyne Oliveira

Lidi Lisboa votou em Victória Villarim

Cartolouco votou em Luiza Ambiel

Carol Narizinho votou em Lipe Ribeiro

Lucas Maciel votou em Luiza Ambiel

Luiza Ambiel votou em Biel

Biel votou em Luiza Ambiel

Mc Mirella votou em Mariano

Juliano Ceglia votou em Luiza Ambiel

Victória Villarim votou em Cartolouco

Lipe Ribeiro votou em Luiza Ambiel

Jojo Todynho votou em Juliano Ceglia

Stéfani Bays votou em Biel

Raissa Barbosa votou em Lipe Ribeiro

As informações são da FolhaPress