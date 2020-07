Ludmilla passa por cirurgia após problema em prótese de silicone

PUBLICIDADE

A cantora Ludmilla foi internada e precisou passar por uma cirurgia no domingo, 12, após ter um problema em sua prótese de silicone. A assessoria da artista informou apenas que ela está bem e deve receber alta do hospital nos próximos dias.

“Ludmilla teve problemas com sua prótese de silicone e precisou fazer uma cirurgia. Ela passa bem e deve ter alta em breve”, informou a assessoria da cantora em nota enviada ao E+, seção de notícias de entretenimento do Portal do jornal O Estado de S. Paulo.

Até o momento, Ludmilla e sua mulher, a dançarina Brunna Gonçalves, não fizeram nenhuma publicação nas redes sociais para falar sobre o procedimento cirúrgico.

No dia 13 de maio, a cantora também foi internada, devido a uma pielonefrite, um problema nos rins. Ela recebeu alta em 17 de maio.

Em julho, as duas testaram positivo para anticorpos do novo coronavírus e descobriram o resultado logo antes de gravar o clipe da música mais recente de Ludmilla, Cobra Venenosa, lançado no dia 3 de julho.

