Lucce surpreende com releitura do clássico “Lola’s Theme”

O carioca apaixonado por música, Lucce, acaba de lançar uma releitura exceptional para um dos maiores clássicos da história da cena eletrônica. Pedro Lucena apresenta sua mais nova track, original mix, sem samples, inspirada no hino house do The Shapeshifters, “Lola’s Theme”. A versão do brasileiro tem uma pegada atual, influenciada pelo Progressive House, mas com a incrível energia da original.



“Essa música foi muito prazerosa de produzir porque tem todos os elementos que eu amo como produtor. Ela tem uma energia única. Usei instrumentos como o piano, violino, alguns synths característicos meus, coloquei meu arp que tanto amo. É com certeza uma track que tem a minha essência”, conta Lucce.



Carioca da gema, o DJ e produtor já tem mais de 13 anos de carreira. Com 15 anos, já brincava com a CDJ, mas desde bem pequeno toca piano e bateria. Em 2020, após diversas apresentações nas festas durante o Carnaval do Rio de Janeiro, em destaque o Camarote Allegria na Sapucaí, Lucce fez o lançamento de “Lose My Mind”, em parceria com o saxofonista George Israel, famoso músico ex integrante do Kid Abelha. Agora, ele retorna com “Lola’s Theme”, que com certeza te fará aumentar o volume no máximo.



“Fui produzindo essa música aos poucos, de início, a ideia era criar uma sonoridade pra ser usada na minha intro, que pudesse ser usada para as pessoas extravasarem, curtirem o momento ao extremo. Então, quando eu estava ouvindo músicas antigas no carro, passei pela ‘Lola’s Theme’ e imaginei como seria uma versão produzida por mim. O arrepio foi instantâneo só de imaginar como ela ficaria, pois se encaixava nessa ideia de track que eu tinha. Decidi então, fazer um versão minha”, adiciona Pedro.



A mensagem da “Lola’s Theme” é especial para esse momento que estamos vivendo. Ela passa a ideia de que por mais que estejamos tristes ou desanimados com tudo isso que estamos vivendo, precisamos ter a certeza de que as coisas sempre melhoram, e que a música tem o poder de mudar o seu humor. A letra original da track inclusive fala sobre isso e o sons por volta dela fazem qualquer pessoa sentir uma euforia e a vontade de insessante de dançar.



Portanto, não deixe de escutar esse mais novo lançamento de Lucce, disponível em todas as plataformas digitais. Dê o play, aumente o volume e deixe as boas vibrações de “Lola’s Theme” tomarem conta de você!

