Lucas Reis e Thácio lançam nova versão de “Ditado Sertanejo”, de Tião Carreiro e Pardinho, e anunciam a data da live “À Moda Antiga”

PUBLICIDADE

Carregando na veia o sertanejo de raiz e a moda de viola, Lucas Reis e Thácio, que são fãs assumidos de Tião Carreiro e Pardinho, trazem para o próximo lançamento do projeto #SemFiltro uma canção que ficou marcada nas vozes de seus ídolos. “Ditado Sertanejo” acaba de chegar a todos os aplicativos de música, com o toque da moda de viola inquestionável da dupla, que ainda vem acompanhado de vídeo, gravado no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro.

Além do lançamento, a dupla também anunciou a sua segunda live, “À Moda Antiga”, que acontece no domingo, 9 de agosto, diretamente de seu canal no YouTube.

De frente para o mar, Lucas Reis e Thácio soltaram a voz e colocaram seu jeito único de fazer música em mais uma versão que promete surpreender e causar saudosismo nos apaixonados pela música sertaneja.

“A gente se identifica demais com essa música, porque gostamos do cururu, um ritmo bem campo, caipira, bem batido. A escolhemos para o repertório justamente por lembrarmos de passagens de pessoas mais sistemáticas, que têm o gênero bem caipira, do campo. É do repertório do Tião e faz parte das músicas que tocamos quando estamos somente cantando por gostar. E ela estará na nossa live do dia 9”, conta Lucas Reis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A faixa faz parte do projeto #SemFiltro, que traz toda semana releituras de sucessos da música brasileira – sertaneja e de outros ritmos -, além de canções inéditas, interpretadas em pontos turísticos das maiores cidades do país: São Paulo e Rio de Janeiro. O objeto do trabalho é mostrar que a moda de viola se enquadra em qualquer gênero musical e ambiente.