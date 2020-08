Lives do fim de semana têm shows da festa do Peão de Barretos

PUBLICIDADE

Diversas lives ocorrem neste fim de semana entre sexta-feira, 28, sábado, 29 e domingo, 30 de agosto. É possível assistir à maioria delas no YouTube ou em outras redes sociais.

Na sexta-feira, Roberta Miranda faz uma apresentação às 22h45, que também será transmitida pela Band.

No sábado, Wesley Safadão se encontra com Bruno e Marrone às 20h, e os fãs de música sertaneja podem acompanhar a live da festa do Peão de Barretos, com nomes como Gusttavo Lima, Felipe Araújo, Rionegro e Solimões e Edson e Hudson.

Confira a programação completa com as principais lives do fim de semana:

Sexta-feira, 28/08

22h45 – Roberta Miranda

Sábado, 29/08

16h – Luan Estilizado

20h – Wesley Safadão e Bruno e Marrone

20h – Paralamas do Sucesso

21h – Gusttavo Lima, Felipe Araújo, Rionegro e Solimões, Matogrosso e Mathias e Edson e Hudson – Live do Peão de Barretos

Domingo, 30/08

15h – Maneva, Jules e Deco

