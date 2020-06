Live para a criançada: Jasmine e Aladdin no instagram do Brasília Shopping

PUBLICIDADE

O amor continua no ar! O Teatro Brasília Shopping promove um encontro muito especial entre o público infantil e as personagens da Cia Néia e Nando. É no Instagram @brasiliashopping. No dia 21 de junho, a partir das 16h, é a vez de Jasmine e Aladdin entrarem em cena para animar a galerinha. Os dois batem um papinho divertido com a criançada, depois da apresentação da história. Afinal, é mês dos namorados e a literatura infantil tem uma queda por histórias que arrebatam corações! O momento pede cautela, ainda seguimos firmes com a #fiqueemcasa. Mas, a garotada fã de teatro não está sozinha. Todo domingo, via live streaming interativa,

Aladdin é um jovem humilde e de bom coração, que vive de pequenas trapaças e furtos, nas ruas de sua cidade. Curioso e aventureiro, ele descobre uma lâmpada mágica com um gênio que pode lhe conceder desejos. Aladdin não cabe em si com a nova descoberta! Com certeza, essa pode ser a chance de conquistar de vez a moça por quem acaba de se apaixonar, a linda Jasmine. O rapaz, porém, não faz ideia que ela é uma princesa de personalidade forte e prestes a ficar noiva. Será que gênio poderá mesmo ajudar Aladdin a conquistar Jasmine?

PROGRAME-SE E CONECTE-SE

TEATRINHO NAS REDES DO BRASÍLIA – Cia Néia e Nando com JASMINE e ALADDIN

Conecte-se em: @brasiliashopping

Domingo, 21 DE JUNHO, às 16h