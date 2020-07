Live do Frai agita a cidade no final de semana

PUBLICIDADE

Brasiliense que é brasiliense, não perde um bom show com músicas contagiantes. Pensando em quem mora no quadradinho, o músico Frailan Rodrigues fará a “Live do Frai”. A apresentação que acontece em seu canal no YouTube, está marcada para o próximo domingo, dia 26, a partir das 17h30.

Com 33 anos, Frai encontrou nas lives um refúgio ao isolamento social. Em parceria com seu amigo Wesley Sayeko, a dupla já caminha para segunda apresentação online. A primeira aconteceu no mês de maio e teve como tema a solidariedade.

“A live que fizemos em maio teve um enorme significado para todos que participaram do projeto. Conseguimos arrecadar diversas doações para a Abrace e ainda levamos alegria para diversos lares que estavam nos assistindo”, conta Frai.

A segunda live da dupla trará um repertório sertanejo e versões de outros sucessos. E, como um belo atrativo, a apresentação vai acontecer às margens do lago Paranoá. “A vista para a Ponte JK é inspiradora, tanto para quem canta, quanto para quem assiste. Temos certeza que todos vão gostar”, completa o cantor.

Live do Frai

Data: 26 de julho

Horário: 17h30

Canal: www.youtube.com/frai101

Local: Às margens do Lago Paranoá, ao lado da Ponte JK.