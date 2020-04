Live de Jorge e Mateus recebe críticas por ‘aglomeração de pessoas’

PUBLICIDADE 

A dupla sertaneja Jorge e Mateus chamou atenção na noite de sábado, 4, ao realizar uma live com cerca de 4h30 de duração que chegou a ter mais de 3 milhões de espectadores ao vivo no YouTube, motivada pelas preocupações com a pandemia do novo coronavírus.



A apresentação chegou a contar com uma ‘participação’ do ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta para falar sobre isolamento social.



Segundo a dupla, mais de 3 milhões chegaram a acessar o vídeo ao vivo simultaneamente. Até a publicação desta matéria, o arquivo da live, que fica disponível no YouTube após seu término, conta com 35,6 milhões de visualizações.



Jorge e Mateus ainda alegam ter arrecadado “172 toneladas de alimentos, 10 mil frascos de álcool gel e 200 cursos para área da saúde”.

Críticas à live de Jorge e Mateus

Chamou atenção de parte do público, porém, uma foto postada pelo restaurante que ajudou na produção e postou a imagem do bastidor da live em seu Instagram. Nela, é possível ver mais de 10 pessoas trabalhando para que o vídeo fosse ao ar.



O fato gerou diversas críticas nas redes sociais, com internautas criticando a postura da dupla em promover uma certa aglomeração de pessoas em tempos de isolamento social.



Confira a íntegra da Live Na Garagem, de Jorge e Mateus .