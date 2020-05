Live da Cia de Comédia G7

PUBLICIDADE 

Que tal matar a saudade da Companhia de Comédia mais engraçada de Brasília? Para animar as casas das pessoas que estão morrendo de saudade do Teatro e levar alegria para todo DF, o G7 apresentará sua primeira live, com o show inédito “G7 Ao Vivo”. O projeto é inovador, pois será a primeira live de um grupo de comédia de Brasília, uma mistura de estilos de comédia, textos de stand up, paródias musicais, monólogos de personagens, cenas do repertório da trupe e brincadeiras com os comentários ao vivo. A live será transmitida pelo canal do G7 no youtube no dia 30/05, sábado das 16h às 18h. Serão 02 horas de muita diversão! Um dos melhores remédios contra ansiedade e outros males é sorrir e enquanto não pudermos voltarmos aos palcos, o G7 quer deixar esse momento mais leve e descontraído.

Muita risada vem por aí! Você não vai perder essa live, não é mesmo? Então prepare a pipoca e venha prestigiar a trupe de humor que vai levar muita diversão para sua casa e sua família!

SERVIÇO:

G7 Ao Vivo

Local: TV7 – canal do G7 no youtube

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

30/05 – Sábado – 16h às 18h

Link de transmissão: youtu.be/k33V8lsX6mA