Live: Bloco Eduardo e Mônica arrecada meia tonelada em alimentos

Uma corrente solidária se formou nesse momento de pandemia. Diversos artistas e cantores estão promovendo ações no Brasil inteiro para ajudar quem precisa. E o Bloco Eduardo e Mônica foi um dos grupos de Brasília que se mobilizou, arrecadando cerca de 500 kg em alimentos não perecíveis.

Além de matar um pouquinho da saudade do carnaval no nosso quadradinho, o grupo agitou milhares de pessoas em um show no YouTube. O intuito da apresentação era arrecadar alimentos e itens de higiene pessoal para pessoas em situação de vulnerabilidade social. “Nosso objetivo com a live foi alcançado e conseguimos muitas doações. Ficamos muito felizes e gratos em ver o resultado do nosso trabalho se transformar em algo tão positivo” completa Meolly, vocalista do grupo.

A Cristolândia foi um dos projetos acolhidos pelo grupo e que recebeu doações. Localizado no P. Sul, o projeto auxilia na recuperação de dependentes químicos e ainda fornece refeições diárias a cerca de 300 famílias na região. O CEF 11, em Taguatinga, também recebeu parte dos alimentos.

“Temos muito que agradecer a todos que acompanham o Bloco Eduardo e Mônica, nos apoiando e incentivando nossos projetos. Nesse momento de pandemia, quem trabalha com eventos precisa de apoio. O público nos ajuda assistindo nossas lives, e retribuímos isso ajudando aqueles que, infelizmente, são esquecidos pela sociedade. É um momento de pensar no próximo” afirma o grupo.