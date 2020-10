Romance de época retrata condições femininas do século XIX

PUBLICIDADE

Amores improváveis, perdas, preconceito e diferença de classes. Esses são elementos que marcam a narrativa de A Dama das Lavandas, escrita pela professora de português e espanhol Anne Valerry e lançada pela Novo Século Editora.

Por trás de um romance conturbado ambientado no século XIX e repleto de reviravoltas, A Dama das Lavandas apresenta a história da jovem órfã Victoire Martinet. A jardinista acredita que pode mudar a condição feminina de sua época, mesmo sendo uma pobre mulher que semeia lavandas no campo ao lado de sua tia Augustine.

No entanto, trabalhar apenas no plantio e colheita de lavandas não era suficiente para suprir todas as despesas da casa. Ao passar por dificuldades financeiras, Victoire se obriga a criar uma irresistível fórmula de perfume com a intenção de conquistar a nobreza parisiense, a fim de salvar sua família.

“O fato das mulheres não poderem assumir os negócios e ter ambições profissionais dava margem para que os homens tomassem à frente de tudo. E, se não tivessem herdeiros, algum familiar mais próximo, sendo homem, assumiria o comando. Contudo, a família Martinet era composta somente por duas mulheres: Victoire e Mademoiselle Augustine.” (P. 38)

Tudo muda quando a moça conhece o magnata do vinho Maurice Bourguignon, um milionário galanteador e comprometido que investe o seu charme para seduzi-la. Mesmo de classe social inferior e precisando de dinheiro para sustentar-se e apoiar sua tia, a dama mantém a dignidade em virtude do caráter moral resistindo aos seus encantos, mas sua vida acaba por ser transformada em todos os sentidos.

Mais do que um livro de romance de época, A Dama das Lavandas traz ensinamentos reais sobre a vida. Com uma escrita dinâmica e surpreendente, Anne Valerry consegue transmitir lições importantes sobre empoderamento feminino, preconceito, machismo, luta de classes e ainda atenta as mulheres em relação às escolhas para o futuro. A obra também consegue misturar uma excitante história de desejos arrebatadores com uma pitada de humor que conquistará todas as leitoras.

Ficha técnica:

Título: A Dama das Lavandas

Autora: Anne Valerry

Editora: Novo Século Editora Ltda.

Gênero: Romance de época

Preço: R$ 59.90

ISBN: 978-65-86033-33-5

Edição: Coleção Talentos da Literatura Brasileira

Idioma: Português

Número de páginas: 440

Link de compra: Amazon ou Grupo Novo Século

Sobre a autora: Anne Valerry é formada em Letras, é professora de português e espanhol e foi por muito tempo bailarina e coreógrafa. Seu primeiro romance publicado foi Uma linda história de amor. Ela gosta de retratar paixões tórridas, mas também bem-humoradas e repletas de ensinamentos.

Site: