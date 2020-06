Projeto recebe inscrições de artistas de todo o Brasil para livro

PUBLICIDADE

À frente do perfil @sobregentes no Instagram, onde relata histórias reais que conectam seus seguidores a uma diversidade de personagens de carne e osso, Dan Maior se prepara para a produção do quarto livro que leva assinatura do projeto, o SobreGentes Arte. A ideia da obra é valorizar e apoiar o artista independente, principalmente em tempos de isolamento social, quando a arte – em suas diferentes vertentes – foi percebida como ainda mais essencial ao bem-estar das pessoas.

Para o livro, o SobreGentes selecionará, através de um grupo de curadores, até 100 artistas das mais diversas áreas, que ganharão, cada um, duas páginas na publicação: uma com a foto da obra e outra com uma mini entrevista. Dentre os artistas já selecionados, estão o escritor Edgard Abbehusen, o artista plástico Elano Passos, o fotógrafo Celo Hermida e o quarteto da Confraria da Música.

Serão aceitas inscrições para fotografia, literatura, desenho, ilustração, colagem, pintura, escultura, música, dança e teatro. Os interessados podem se inscrever através do www.sobregentes.com.br/arte.