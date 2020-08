Poeta do DF lança e-book inspirado no cotidiano de Brasília

PUBLICIDADE

O jornalista e poeta brasiliense Pedro Marra, de 24 anos, lança hoje a versão e-book do livro de poesias Prosando com a Poética. As poesias do escritor são inspiradas no cotidiano do Distrito Federal, e agora estão disponíveis com exclusividade para compra no site da Amazon, pela Editora Reflexos.

Pedro destaca a importância dos poetas terem suas obras digitalizadas — “não só pelo avanço da tecnologia, mas também pela pandemia que estamos vivendo”. “É importante para a classe artística se divulgar na internet. Fico feliz em poder divulgar minha obra desta forma. A novidade é que fizemos uma capa diferente do livro em papel, e consegui ter uma percepção mais madura dos meus versos estando um pouco mais velho”, brinca. O livro físico foi lançado em dezembro de 2017.

Poesia para todas as idades

De acordo com o poeta, quem adquirir o e-book Prosando com a Poética vai encontrar histórias em formato de poesia sobre a rotina de trabalhadores, histórias no transporte público, brincadeiras de infância e corações apaixonados.

“Ao longo da obra, reforço o amor que temos pela natureza, por ser criança, o amor pelas pessoas, e também por Brasília. Homenageio a minha cidade na poesia Meu eiXÃO, por exemplo. O que mostra a pluralidade de temas. Tem poesia para todas as idades”, assegura o autor.

O poeta é também o idealizador da intervenção urbana Poesia na Casca, criada em 2016, que tem a missão de espalhar algumas de suas poesias pela cidade. Com um barbante, Pedro amarra a poesia impressa e plastificada em troncos de árvores de várias regiões do DF. “Eu tinha o meu blog de poesias desde 2015, mas queria colocar a minha arte nas ruas. Por isso pensei em uma intervenção urbana, porque o meu objetivo era e ainda é passar reflexão para as pessoas no dia a dia. Seja dos que estão no caminho da escola ou faculdade, adultos indo trabalhar ou até as pessoas em situação de rua que conseguem ler. É um refúgio em meio à correria”, declara.

Serviço

E-book Prosando com a poética

Onde comprar: www.amazon.com.br

Editora: Reflexos

Preço: R$ 5,99.