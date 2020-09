Lexa diz que manda nudes em grupo de WhatsApp com Anitta, Luísa Sonza e MC Rebecca

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Em meio a polêmica do novo relacionamento da Luísa Sonza, 22, com o cantor Vitão, a funkeira Lexa, 25, resolveu descontrair compartilhando uma informação pra lá de pessoal sobre seu grupo com Sonza e as amigas Anitta, 27, e MC Rebecca, 22.

Através do Twitter, a cantora contou que no grupo de WhatsApp das amigas, elas trocam diversos nudes (fotos íntimas). Entretanto, Lexa revelou ser a pessoa que mais envia as tais imagens. “Na verdade no nosso grupo eu sou a campeã de mandar nudes para as amigas”, escreveu.

Sonza compartilhou o tuíte da amiga com risadas e confirmando a informação. MC Rebecca também se divertiu com a declaração de Lexa: “EXATAMENTE KKKKKKKKKK” (sic).

No final do ano passado, as cantoras protagonizaram a música e videoclipe de “Combatchy”, projeto criado por Anitta em que convida outras artistas para uma apresentação na festa que leva o mesmo nome. A música foi um grande sucesso das paradas de rádio e no streaming em 2019.

Na época, em entrevista à Folha de S.Paulo, Anitta afirmou que concepção do clipe e da música foram coisas lideradas por ela mesmo através do próprio WhatsApp. “Eu fui chamando meninas que eu ainda não havia cantado junto e que eu admirava.”

Hoje, ao que tudo indica, a amizade entre elas permanece firme e forte.

As informações são da FolhaPress