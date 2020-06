Leo Russo lança samba em homenagem aos 50 anos do Tricampeonato mundial da seleção brasileira de futebol

PUBLICIDADE

No dia 21 de junho, a seleção brasileira de futebol completa 50 anos do Tricampeonato Mundial. Para comemorar, o cantor e compositor Leo Russo compôs o “Samba do Tri” em parceria com Alceu Maia e Leo Peres. Apesar de ter nascido em 1989, o sambista aprendeu a admirar a formação da época assistindo os gols pela TV e Internet. Aliás, o clipe conta com as participações dos craques campeões Rivellino, Jairzinho e Gerson Canhotinha de Ouro.

“Nessa quarentena, vi na TV a reprise dos jogos do Brasil da Copa de 70 e me encantei mais ainda por essa seleção. Tive a ideia de homenageá-los em forma de samba chamando os amigos Alceu Maia e Leo Peres para compor. Montamos um grupo no WhatsApp e fizemos a música. Inicialmente, fiz uma gravação somente cantando e tocando o banjo e mandei para o Rivellino e para o Jairzinho, os dois primeiros que ouviram a canção. O Jairzinho é meu amigo há anos. Estamos sempre juntos por aí. Eles elogiaram a música e gravaram os vídeos. Através do amigo e ex-jogador Carlos Roberto, o craque Gerson também gravou o vídeo. O amigo Paulo Cezar Caju ouviu e adorou. No final do samba, citei os 22 jogadores campeões do elenco. Uma honra pra mim. Essa seleção merece todas as homenagens do mundo! Tenho a maior admiração, carinho e respeito. Salve a Seleção!”, explica Leo Russo.