Laura Pausini surpreende com nova versão de “Verdades a Medias”, com a participação da espanhola Bebe

“Verdades a Medias” foi uma canção que escutamos em italiano no álbum “Hazte Sentir” (2018), e mostra uma versão muito mais rockeira da artista italiana. Agora, Laura Pausini apresenta uma versão nova e única da música, com a participação da cantora espanhola Bebe. Duas vozes extraordinárias e com uma grande força para acompanhar uma das melhores canções de pop rock da artista. Ouça aqui.

Sem dúvida, um dos singles de Laura Pausini com mais pegada e veracidade. Sua letra fala sobre distância, silêncio e a raiva por ter que dizer adeus. A história de um coração exausto e rendido, buscando verdades onde não há. Uma letra que desperta em todos, a raiva de se confiar em mentiras, quanto se pensava que era verdade.

Novamente, uma letra autobiográfica, que Laura comenta: “Sempre compartilhei a ideia de que a verdade, por mais dolorosa que possa ser, deve ser a luz que ilumina nossas palavras. Existem pessoas que, em vez de enfrentar a verdade, preferem se afastar sem motivo algum, deixando que a outra pessoa sem ao menos uma explicação. No que me diz respeito, não gosto de deixar as coisas sem explicações. Inclusive hoje, quando canto essa canção, me sinto enojada. Escrever Verdade a Medias me ajudou a compreender que as vezes não vale a pena continuar com uma amizade com quem não a merece.”.

Laura também falou sobre a versão em espanhol do single, “Durante minha última turnê “Hazte Sentir”, me dei conta que minhas canções pop rock estão entre as mais queridas pelo público quando canto em italiano. Mas lamentavelmente nunca havia lançado nenhuma como single em espanhol.”

“Me imaginei interpretando a música com uma artista que sempre acompanhei e que tenho profunda admiração. Sou apaixonada pelas vozes únicas, diferentes e pessoais. Por isso chamei a Bebe, uma cantora que sempre tem algo a dizer, não apenas cantar notas, mas sim contar histórias. Quando ela me disse que faria o dueto comigo, fiquei louca de alegria e mal podia esperar para cantar com ela”, completou sobre a parceria, que nasceu antes da pandemia, mas que acabou obrigando as artistas a trabalharem à distância, até agora.

“Verdades a Medias” vem acompanhada de um clipe, gravado em Madri, onde a pandemia já está controlada, com direção do renomado Gaetano Morbioli. O vídeo reflete como as meias verdade, em qualquer parte do mundo ou situação, conduzem a um caminho sem volta. De duas jaulas, Laura Pausini e Bebe cantam com muita força pela verdade. Assista:

“Nas últimas semanas fui para Madri e finalmente cantamos juntas e preparamos um vídeo muito especial. Agradeço muito a Bebe e, sendo honesta, admito que quando a escuto cantar a música, poderia cancelar minha voz para ouvir apenas ela. Me deixou louca”, confidencia Laura.