Laura Pausini faz apresentação exclusiva no Coliseu em apoio ao “I ❤️ Beirut”

No sábado, 19 de setembro, Laura Pausini fará uma apresentação exclusiva para apoiar o “I ️ Beirut“, Projeto solidário idealizado por Mika para ajudar, através de um grande evento beneficente, as pessoas afetadas pela devastadora explosão em Beirute, sua cidade natal.

Laura Pausini se apresentará no marco do Coliseu Romano, com um espetáculo acústico especial interpretando Tra te e il mare (Entre tu e mil mares), uma das canções mais conhecidas de seu repertorio e que faz parte de seu disco homônimo, que recentemente comemorou 20 anos de seu lançamento.

“Convido todos os meus fãs a acompanhar esse evento de arte e música para ajudar o povo libanês. Mika é um artista tão extraordinário e verdadeiro que organizou um espetáculo único em sua categoria! Não percam, vocês não se arrependerão! ”, avisa Laura.

Essa ocasião, criada exclusivamente para Laura, foi idealizada, produzida e dirigida por Mika e sua equipe. Uma atuação que promete ser única e cheia de emoções.

As entradas para o concerto, que será transmitido ao vivo em quatro fusos horários através do Youtube, estão disponíveis no site da Ticketmaster. Paralelamente, na plataforma GoFundMe, que colabora com “I ️ Beirut”, está sendo promovida uma campanha de arrecadação de fundos. Os frutos serão destinados a Cruz Vermelha do Líbano e Save the Children Líbano, duas organizações que trabalham 24h por dia no terreno afetado pela explosão ajudando as pessoas afetadas.

Todo o dinheiro arrecadado com as entradas e doações serão destinados as instituições beneficentes.